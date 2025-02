Los partidos calientan motores este fin de semana con la JCE acechando y dispuesta a castigar

Durante todo el fin de semana, los principales partidos políticos del país se activarán con eventos y actividades internas que, aunque a plena luz no están prohibidas ni son ilegales, son aprovechadas por algunos dirigentes para lanzar discursos proselitistas.

El sábado y el domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo encabezarán actos de elecciones internas, celebraciones y juramentaciones con la Junta Central Electoral (JCE) mirándoles de cerca y dispuesta a sancionar a cualquier organización política que use los eventos para protagonizar campañas a destiempo.

Este sábado, el PRM continuará con su agenda para celebrar sus 10 años de fundación. Para ello, ha organizado 32 eventos simultáneos de acción de gracias en todo el país. El principal se efectuará hoy en Santiago a las 3:00 de la tarde en el centro de convenciones de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Hace solo una semana, un nutrido grupo de perremeístas se reunió en el Centro Olímpico y allí, altos dirigentes del partido como Carolina Mejía, Luis Abinader, Deligne Ascención o José Ignacio Paliza aprovecharon para declarar que el PRM es la organización que rescató la democracia en el país, además de atacar a la oposición instándoles a competir "cuando quieran y donde quieran".

El PLD sigue reorganizándose

Tras los pobres resultados obtenidos en las elecciones congresuales, municipales y presidenciales, el PLD continúa con su reestructuración y el domingo, a partir de las 9:00 de la mañana en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, reunirá a todo su Comité Central para elegir a los titulares de las distintas secretarías del partido.

Este evento interno del PLD está enmarcado en su proceso de reorganización, que comenzó en octubre, cuando Danilo Medina fue reelegido como el presidente de la militancia y Johnny Pujols como el nuevo secretario general.

La Fuerza del Pueblo

La Fuerza del Pueblo, partido dirigido por el expresidente Leonel Fernández, también moverá sus cañones este fin de semana con diversas actividades meramente políticas. Este sábado, la organización reunirá a sus militantes de Hato Mayor, El Seibo, La Romana y San Pedro de Macorís.

El domingo, el expresidente Fernández encabezará un acto de juramentación donde figuras políticas y empresariales harán su ingreso formal a la Fuerza del Pueblo. El acto se desarrollará en Higüey, provincia La Altagracia.

La Junta ya advirtió y podría sancionar

Aunque no se dirigió a ningún partido en particular, la JCE emitió el pasado miércoles un comunicado en el que recordó que, según las leyes electorales, el período de campaña aún no ha iniciado, por lo que está prohibido cualquier acto proselitista para promover a ciudadanos.

"Como órgano rector del proceso electoral, la JCE tiene el deber de garantizar el respeto a la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan los tiempos y condiciones de la precampaña y la campaña. Por ello, se aplicarán sanciones a quienes infrinjan estas normas mediante la realización de actos de campaña", advirtió la Junta en su comunicado.

#JCEInforma ¦ COMUNICADO



La #JCE recuerda a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía que, conforme a la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los períodos de precampaña y... pic.twitter.com/3s2SC3NtgC — JCE (@juntacentral) February 5, 2025