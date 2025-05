El ministro de Trabajo afirma que el PLD no respalda denuncia sobre eliminación cesantía

Una advertencia lanzada por Elso Segura sobre una supuesta alianza entre el Gobierno y empresarios para eliminar la cesantía fue desestimada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien afirma que esa no es la postura oficial del Partido de la Liberación Dominican (PLD).

El secretario de Relaciones Laborales de esa agrupación política aprovechó el Día del Trabajador, durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria, para advertir de una supuesta componenda para suprimir este y otros derechos en el proyecto de ley que reformaría el Código Laboral.

Olivares afirmó que su planteamiento contradice la posición oficial que le expresaron hoy mismo (viernes) los líderes de ese partido.

"Yo no puedo hablar en nombre del PLD, pero figuras importantes de ese partido me llamaron esta mañana y su planteamiento no es ese. Los líderes del PLD están muy claros, muy conscientes de que eso no es así, de que eso no es verdad", indicó el titular de Trabajo.

Aseguró que él también mantiene comunicación y se ha reunido con los bloques de los legisladores del PLD y sus voceros, dejando siempre claro este asunto.

Por eso, entiende que lo declarado es una opinión personal de Segura.

"Yo pienso que mi amigo Elso producto de la emoción en ese momento hizo ese planteamiento, porque él es una persona ecuánime y a mí me sorprendió, porque a nadie se le ocurre decir que el propósito del Gobierno es quitar la cesantía", remachó el ministro.

Aunque Olivares insistió en que se trató de una opinión individual, la declaración de Segura fue realizada en un acto oficial del partido, acompañado por miembros de la cúpula del PLD, entre ellos el secretario general Johnny Pujols y varios integrantes del Comité Político.

El derecho

La administración del presidente Luis Abinader, comenzando con su exministro de Trabajo, Luis Miguel Decamps, ha sido reiterativa en su propósito de mantener el derecho a un pago por cesantía laboral en la Ley de Trabajo.

La norma vigente otorga este beneficio a los trabajadores que son desahuciados por sus empleadores y a aquellos que dimiten.

No aplican los empleados que desahucian a la empresa, lo que se conoce popularmente como renuncia, ni los que son despedidos por una de las 19 faltas que enumera el artículo 88.