Danilo: "Hospitales deteriorados, equipos dañados y obras abandonadas marcan la gestión actual"

Danilo Medina, presidente del PLD, durante la asamblea del partido en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, respondió denunció este domingo "el abandono" generalizado en que se encuentran los hospitales del país.

Dijo que entre estos están centros de salud inaugurados durante su gestión ,y reiteró que seguirá defendiendo citando con cifras y estadísticas el legado de su administración frente a los cuestionamientos del presidente Luis Abinader.

Una nota de prensa del PLD señaló que Medina respondió de manera directa al presidente Luis Abinader, quien le sugirió "citar cifras reales" en sus declaraciones públicas.

Aseguró que no busca confrontación personal, pero sí defender con hechos y estadísticas el trabajo realizado durante los gobiernos del PLD, lo que seguirá haciendo aunque le duela al presidente Luis Abinader.

"Al presidente le duele que yo hable de números y de cifras, pero tengo que hablar de esos números y de esas cifras, porque ese es el legado del Partido de la Liberación Dominicana al progreso y al desarrollo de la República Dominicana. No estoy buscando polémica con nadie, simplemente estoy y lo seguiré haciendo defendiendo la gestión de nuestro partido", acotó.

Medina advirtió también que la escasez de obras es aún más marcada en los municipios y zonas rurales .

"Si en los municipios cabeceras las obras son escasas, imagínense qué han hecho en los municipios y los distritos municipales del país, por no hablar de la zona rural. Nada, nada".

"Hospitales deteriorados, equipos dañados y obras abandonadas marcan la gestión actual", afirmó el expresidente

Al responder preguntas de los representantes de la prensa, a la salida de la Asamblea celebrada en San Juan de la Maguana, Danilo Medina denunció el abandono generalizado de los hospitales en todo el país, incluyendo centros de salud inaugurados durante su administración.

El exmandatario afirmó que la situación de la red hospitalaria es crítica, ya que en todas partes hay un abandono total por la salud del país, por la salud de la gente.

"Hospitales deteriorados, hospitales que han desaparecido, los equipos de tecnología de primera punta que se dejaron instalados han vuelto a ser lo que eran antes" Danilo Medina Expresidente de la Republica y presidente del PLD “

Recordó que el PLD dignificó las atenciones de la gente en los hospitales, donde se eliminaron las salas de pacientes con un solo baño; y que incluso hasta las esquinas en la construcción las eliminaron para que no acumularan bacterias.

El presidente del PLD recordó que en el hospital de San Juan se dejó instalado un moderno sistema anti incendios que nunca fue probado por las actuales autoridades y ya está inoperante, mientras que los laboratorios y equipos diagnósticos están fuera de servicio.

"La gente ya no puede sacarse una placa ni hacer un estudio en los hospitales porque ya no tienen los equipos y eso es penoso", precisó.

Reconocen a Danilo Medina en San Juan

Durante la Asamblea Provincial de Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en San Juan de la Maguana, Medina fue reconocido por tres sectores de la provincia: una representación del sector agropecuario, el sector mujer del PLD en San Juan y representantes comunitarios de Arroyo Cano, quienes entregaron placas que exaltan su labor y aportes al desarrollo del país durante sus periodos de gobierno.

Asistentes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/pld-asamblea-en-san-juan-fd926c3f.png (FUENTE EXTERNA)

La línea principal de la asamblea estuvo encabezada por Danilo Medina, presidente del PLD; Johnny Pujols, secretario general; los vicepresidentes Zoraima Cuello e Iván Lorenzo; los miembros del Comité Político Lucía Medina, Yomaira Medina y Ramón de las Rosas. También integraron la mesa principal Mauro Piña, presidente provincial del PLD; Julio César Bugué, presidente municipal en San Juan de la Maguana; Radhamés del Carmen, enlace provincial; y Amos Fernández, encargado electoral del Comité Provincial.

En representación de las alcaldías y direcciones municipales de la provincia, asistieron Lenín de las Rosas, alcalde de San Juan de la Maguana; Eddy Morillo, alcalde de Vallejuelo; Jorge Merán, alcalde de Juan de Herrera; Flavio Sánchez, director de Arroyo Cano; y Rubén de Rosario, director de Sabaneta.

Asimismo, acompañaron al presidente Medina miembros del Comité Político: Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República; Miriam Cabral, Simón Lizardo, Gustavo Sánchez, Sonia Mateo, Thelma Eusebio, Mayovanex Escoto, Radhamés Camacho, Alejandro Montás, Kenia Lora, Alexis Lantigua, José Dantés Díaz, Juan Ariel Jiménez, Domingo Jiménez y Héctor Olivo.

"Uno de los momentos destacados de la jornada fue la juramentación de dos exdirigentes que retornan a la organización: Edison Lorenzo y Sócrates Medina, conocido como "Pelao", quienes en el pasado habían salido del PLD y decidieron reintegrarse a sus filas", dice la nota de prensa.