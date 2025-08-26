PLD responde a Abinader: el Centro en Bohechío fue entregado por Danilo Medina en 2018

El expresidente Danilo Medina durante el acto de entrega del Centro Regional de Capacitación Agroforestal en Bohechío, provincia San Juan, en el 2018. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este martes que ratifica las declaraciones del pasado domingo de su presidente Danilo Medina, quien aclaró que el Centro Regional de Capacitación Agroforestal en Bohechío, provincia San Juan, se construyó en su gestión como jefe de Estado.

Johnny Pujols, secretario general, asumiendo la vocería del PLD, hizo la aclaración respondiendo al presidente Luis Abinader, quien se atribuyó la construcción de la obra a su Gobierno en LA Semanal con la Prensa de ayer lunes 25 de este mes de agosto.

"El presidente de la República, Luis Abinader, se ha referido nuevamente a la construcción del Centro Regional de Capacitación Agroforestal en Bohechío, San Juan. No obstante, es preciso puntualizar con rigor: esa obra no corresponde a la actual gestión de gobierno", escribió Pujols en sus redes sociales, declaraciones que fueron suministradas por el partido en una nota de prensa.

Comentó que es evidente que al mandatario "no le están informando bien".

"Por respeto a la verdad, a los ciudadanos de Bohechío que estuvieron presentes en el acto de inauguración y a los miles de dominicanos y dominicanas que ya se benefician de este centro, reafirmamos que se trata de una obra realizada en la pasada administración", agregó Pujols.

La declaración de Pujols fue acompañada de imágenes de publicaciones periodísticas de abril de 2018, donde se reseñó el acto encabezado por el presidente Danilo Medina para la entrega de la obra en Bohechío.

El Presidente de la República @luisabinader se ha referido nuevamente a la construcción del Centro Regional de Capacitación Agroforestal en Bohechío, San Juan.

No obstante, es preciso puntualizar con rigor: esa obra no corresponde a la actual gestión de gobierno.



El Centro... pic.twitter.com/6ZkGoC8u7h — Johnny Pujols (@JohnnyPujols) August 25, 2025

Lo que dijo Abinader

Abinader respondió ayer a las críticas del expresidente Danilo Medina, afirmando que el mandatario "habla demasiado".

Durante LA Semanal, Abinader defendió su estilo de comunicación y enumeró los proyectos ejecutados por su administración en distintas provincias.

En relación con los señalamientos de Medina sobre obras en San Juan y Barahona, Abinader expresó que durante los gobiernos pasados "no se pueden comparar los indicadores sociales y económicos" con los de su gestión y cuestionó la autoría de varias infraestructuras.

Recordó la inauguración de la extensión del Instituto Superior de Agricultura (ISA) en Bohechío, provincia San Juan, que funciona como modelo universitario con más de 420 estudiantes. "Nosotros dimos el primer picazo y la inauguramos con un costo de 524 millones. Él dijo que la hizo, pero eso es falso", apuntó.

Además, el mandatario mostró un video en el cual Danilo Medina afirma que en su gestión se construyó una escuela, lo cual desmintió.

También cuestionó la llamada circunvalación de Barahona, afirmando que lo único ejecutado en ese período fue un kilómetro de avenida desde la UASD hasta el malecón. En cuanto a la circunvalación de San Juan, aseguró que solo se construyeron 2.3 kilómetros de vía, y que fue en su gobierno cuando se retomó y concluyó la obra, que llevaba paralizada desde 2016.

Abinader indicó que su administración ha terminado o avanzado varias circunvalaciones, entre ellas las de Baní, Verón, Santiago, Navarrete, San Francisco de Macorís, Moca, La Otra Banda en Higüey y el malecón de Nagua, todas con proyección de entrega en 2026.

"Cuando se cuente el balance, se verá el legado de obras viales que quedarán concluidas en este gobierno", dijo.