La JCE aplica cambios en distribución de RD$1,620 millones entre partidos

El pleno de la JCE resoluta la distribución de fondos entre los partidos políticos al principio de cada año. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral (JCE) repartirá este año 1,620 millones de pesos entre 41 partidos que mantienen su personería jurídica, 120 millones de pesos más que en el 2025.

El órgano electoral distribuyó en su primera resolución del año (número 1-2026) el fondo que consignó el Congreso Nacional en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2026.

Esta repartición contiene algunos cambios obligados por la sentencia TSE/0010/2025 del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El fallo mantuvo invariable el monto que les toca a los partidos mayoritarios, pero significó una diferencia de más de 20 millones de pesos para algunos medianos que bajaron de nivel.

Además, benefició a organizaciones minúsculas que no llegaron al 0.01 % de los votos.

La alta corte mandó a establecer un orden jerárquico con base en la suma de todos los votos que se obtuvieron en las últimas elecciones, lo que provocó que la JCE aplicara cambios en la distribución del último semestre del 2025 y durante todo el 2026.

Anteriormente se tomaba en cuenta el nivel de elección donde la agrupación política obtuvo mayor porcentaje.

Los tres grandes partidos pasarán de recibir 400 millones de pesos cada uno a 432 millones, es decir, 32 millones de pesos adicionales. Esta diferencia proviene del aumento que dispuso el Congreso, lo que significa que ellos se quedarán con 96 de los 120 millones de pesos.

Son ellos los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD).

El gran ganador

El gran ganador con esta reforma fue País Posible (PP), dirigido por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Milton Morrison, al que se le asignaron 5.2 millones de pesos a principios del 2025, pero ahora le corresponden 38.88 millones de pesos.

La suma de todos sus votos alcanzó el 1.13 %, mayor al 0.97 % que obtuvo en el nivel presidencial que se le tomó en cuenta anteriormente. De esta manera, PP salió del grupo de los que obtuvieron menos del 1 % y entró al nivel de los que están entre el 1 % y el 5 %.

Los perdedores

Tres partidos bajaron del 1 % por la misma operación y su financiamiento cayó de los 25.9 millones de pesos a los 3.9 millones. Son ellos Esperanza Democrática (ED), Justicia Social (JS) y Partido de Unidad Nacional (PUN).

Cinco movimientos políticos que obtuvieron entre 156 y 1,902 votos comenzaron a recibir el mismo monto que el resto de partidos de menos del 1 %, lo que aumentó la cantidad de beneficiarios y disminuyó el monto desde los 5.2 millones hasta los 3.9 millones.

Esos movimientos que ahora recibirán 3.9 millones de pesos tocaban 32,976 pesos en la primera distribución que se dictó el año pasado.

Son ellos el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP), Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa' Cuando (MCNPC), Movimiento Político Águila (MA), Movimiento Humanista Independiente (MHI), Movimiento Cívico Cabrereño (MCC), Movimiento Confraternidad Dominicana (CCD), Movimiento Independiente Del Municipio de Consuelo (Minco).