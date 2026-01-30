Fallece Ramón Alburquerque, expresidente del Senado y dirigente político

Falleció el expresidente del Senado de la República y dirigente político Ramón Alburquerque, tras perder la batalla contra un cáncer de hígado. La información fue confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Su hija, Mónica Alburquerque Mora, comunicó este viernes el deceso con un emotivo mensaje en el que destacó la trayectoria personal y pública de su padre.

"Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos. Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz", escribió.

Ramón Alburquerque fue una figura clave de la vida política dominicana, con una extensa trayectoria tanto en el ámbito legislativo como partidario. Se desempeñó como presidente del Senado y ocupó otras posiciones relevantes en la administración pública y en el liderazgo político nacional.

Su fallecimiento enluta al liderazgo político del país y a sectores que reconocen su aporte al debate democrático y a la institucionalidad dominicana. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.

Ramón Alburquerque Ramírez, nació el 5 de junio de 1949 en Monte Plata.

Inició estudios en ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de allí, gracias a la influencia de Juan Bosch, cercano a su familia, y con una beca del sindicato de choferes y una empresa importadora de vehículos, asistió a la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde cursó la ingeniería química con una mención en computadoras.