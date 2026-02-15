El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo que si las elecciones se celebraran hoy, ganaría con un 47 %, frente a un 38 % al oficialismo. La declaración fue realizada durante un acto de juramentación celebrado en el municipio de Quisqueya, ante dirigentes, simpatizantes y miembros de la organización.

En un comunicado, Fernández aseguró que la FP se ha consolidado como la principal fuerza política del país, destacando su crecimiento progresivo en los últimos procesos electorales.

Recordó que en las elecciones de 2020 la organización obtuvo poco más de un 5 % de los votos, mientras que en 2024 alcanzó cerca del 30 %, lo que, según afirmó, demuestra un proceso sostenido de expansión y fortalecimiento político a nivel nacional.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la juramentación de la exregidora Rosangela Celestino Pierret y su equipo político, a quienes Fernández definió como parte de una nueva generación de liderazgo que se integra a la estructura del partido.

En ese contexto, el exmandatario destacó que la Fuerza del Pueblo continúa sumando dirigentes y equipos políticos en distintos municipios y provincias del país.

Durante su intervención, Fernández también anunció una serie de compromisos para el municipio de Quisqueya en un eventual nuevo gobierno, entre los que mencionó la construcción y mejora de carreteras, la ampliación del acueducto, la solución al problema del relleno sanitario y la atención a los sistemas cloacales y de aguas residuales, como parte de un plan de desarrollo local.

Asimismo, sostuvo que el entusiasmo político observado en Quisqueya se replica en todo el territorio nacional, como parte del proceso de reorganización, crecimiento y consolidación de la Fuerza del Pueblo.

Citó recientes actividades políticas en Santiago de los Caballeros, donde el partido desarrolló jornadas de integración y juramentación de nuevos dirigentes.

Fernández resaltó que en estas actividades se han incorporado figuras provenientes de distintas organizaciones políticas, incluidos dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno, lo que, a su juicio, evidencia el fortalecimiento y la expansión nacional de la Fuerza del Pueblo de cara a los próximos procesos electorales.