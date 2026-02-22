El PLD valida lista preliminar de ocho aspirantes presidenciales; figura Gonzalo Castillo

Francisco Javier García, Ramón Fadul, Temístocles Montás, Danilo Medina y Johnny Pujols durante la reunión del Comité Central del PLD, el 22 de febreo del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) validó este domingo una lista preliminar de ocho dirigentes que manifestaron su interés en participar en el proceso interno para definir la candidatura presidencial de la organización, de cara al ciclo electoral del 2028.

La decisión fue adoptada durante una reunión ordinaria del Comité Central, celebrada en el polideportivo del Club San Carlos, en la que se conoció el protocolo que regirá las aspiraciones presidenciales y la lista preliminar de aspirantes.

Dirigentes aprobados y exclusiones en la lista preliminar

Los dirigentes aprobados en esta fase preliminar son:

Francisco Javier García Charles Mariotti Francisco Domínguez Brito Ramón Ventura Camejo Manfred Mata Luis de León Gonzalo Castillo Mario Bruno González

El encuentro se desarrolló sin la presencia del excandidato presidencial Abel Martínez, quien solicitó formalmente que su nombre no fuera incluido en la lista presentada al Comité Central, alegando razones de principios e institucionalidad, aunque mantiene sus aspiraciones presidenciales.

La reunión fue encabezada por el presidente del PLD, Danilo Medina, junto al secretario general, Johnny Pujols, y tuvo como eje central la organización del proceso interno, en un contexto en el que la dirigencia busca fortalecer la unidad partidaria y la democracia interna.

La lista aprobada tiene carácter preliminar y forma parte de los mecanismos internos que el PLD impulsa para estructurar su estrategia política con miras a las próximas elecciones generales del 2028.

Leer más El Comité Central del PLD se reúne sin Abel Martínez ni Gonzalo Castillo