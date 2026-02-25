PRD respalda llamado de la Iglesia católica a fortalecer la ética pública y enfrentar la corrupción

El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, manifestó que la organización respalda la legítima y responsable advertencia de la Iglesia Católica. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó este miércoles su "firme respaldo" al mensaje emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional de la República Dominicana, en el que los obispos advierten sobre las graves amenazas que enfrenta el país y llaman a "renovar la ética del deber para preservar la convivencia nacional".

El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, manifestó que la organización respalda "con firmeza y espíritu crítico" la legítima y responsable advertencia de la Iglesia católica, particularmente en lo relativo a la creciente ola de corrupción, el avance del microtráfico y la preocupante crisis de valores que incide en la desintegración familiar.

"El mensaje pastoral constituye un llamado de atención oportuno en el marco de nuestra Independencia Nacional. Nos recuerda que la construcción de una patria justa y solidaria exige ética pública, responsabilidad institucional y compromiso moral de todos los sectores", expresó Vargas en una nota dirigida a los medios.

En su mensaje titulado "República Dominicana: un pueblo sostenido en la esperanza. La ética del deber", los obispos exhortan a fortalecer el respeto a las leyes, combatir la impunidad y asumir con responsabilidad los desafíos sociales que afectan la estabilidad de la familia y la cohesión comunitaria. Asimismo, plantean la necesidad de renovar la esperanza desde una conducta ética que garantice el bien común.

El PRD considera que estas reflexiones coinciden con la preocupación de amplios sectores nacionales ante lo que calificó como un "ostensible descuido e indiferencia de las autoridades" frente a problemáticas que deterioran la calidad de vida y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones.

"Cuando la Iglesia llama a actuar con ética y responsabilidad, está apelando a la conciencia nacional. Ese llamado no puede ser ignorado por quienes tienen la obligación constitucional de gobernar con transparencia y firmeza" Miguel Vargas Maldonado Presidente del PRD “

La organización política reiteró su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la transparencia en la gestión pública y la adopción de políticas integrales que enfrenten de manera efectiva la corrupción, el microtráfico y la crisis social que impacta a las familias dominicanas.

El PRD afirmó que la conmemoración de la Independencia debe ser también una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo del país y renovar el compromiso colectivo con una República basada en la ética, la justicia y el respeto a la dignidad humana.