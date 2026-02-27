Vargas acusa al Gobierno de recurrir a "medias verdades" en su rendición de cuentas

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, centró sus críticas a la más reciente rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en lo que definió como un discurso "cargado de medias verdades" y promesas recicladas.

Al fijar la posición oficial del PRD, Vargas afirmó que el país recibió con desilusión, aunque sin sorpresa, una alocución que, a su juicio, retomó compromisos incumplidos y recurrió a un "irresponsable ilusionismo" para presentar una realidad que no se corresponde con la que viven millones de dominicanos.

"El país ha recibido con desilusión, pero sin sorpresa, la réplica de un discurso cargado de medias verdades, retomadas promesas incumplidas e irresponsable ilusionismo", expresó el dirigente opositor.

Vargas sostuvo que el mandatario volvió a exponer un panorama desconectado de los problemas que afectan a la población, entre ellos el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de la vida, la caída de la inversión pública, el despilfarro de recursos, el crecimiento de la corrupción y el debilitamiento institucional.

En materia eléctrica, señaló que el sector se ha convertido en uno de los mayores símbolos del fracaso gubernamental. Recordó que en los últimos meses el país ha enfrentado la salida de la Unidad 2 de Punta Catalina, un apagón general el año pasado y una interrupción reciente de gran magnitud.

Afirmó que el sistema es hoy más costoso e inestable, con mayores pérdidas, facturas más elevadas y subsidios crecientes, sin que se haya cumplido la promesa de mayor generación y eficiencia. "Lo que se prometió como solución definitiva hoy es sinónimo de fragilidad", advirtió.

Sobre las obras de infraestructura, cuestionó la repetición de anuncios relacionados con proyectos como el monorriel y la expansión del Metro, los cuales —según dijo— acumulan retrasos, cuestionamientos y sobrecostos. A su juicio, el Gobierno ha sustituido la planificación por la propaganda, mientras comunidades continúan esperando soluciones en infraestructura, agua potable, caminos vecinales y servicios básicos.

En el plano económico, Vargas afirmó que el discurso presidencial ignoró el impacto del alto costo de los alimentos y bienes esenciales. "La comida está más cara, el salario rinde menos y el Gobierno no presenta medidas estructurales para proteger el poder adquisitivo", señaló.

También cuestionó que en materia de seguridad se repitan las mismas promesas cada año, mientras la delincuencia y el microtráfico continúan afectando barrios y comunidades.

Autoridad erosionada

En cuanto a la transparencia, advirtió que los cuestionamientos en instituciones públicas, como el caso del SENASA, han erosionado la autoridad moral del Gobierno. Asimismo, denunció un endeudamiento creciente que, según afirmó, no se traduce en bienestar ni en desarrollo sostenible.

Finalmente, Vargas reiteró que el PRD mantendrá una oposición firme y continuará proponiendo soluciones como el reordenamiento del gasto público, el fortalecimiento institucional, la transparencia efectiva, el rescate del sistema eléctrico, el impulso a la producción nacional y un plan integral de seguridad ciudadana.

"El país no necesita más discursos maquillados. Necesita resultados", concluyó.