FP expone desorden en cifras, fallas institucionales y una Policía sin rumbo ante la inseguridad

Josefina Reynoso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del partido FP lanzó una fuerte crítica a la gestión del Gobierno en materia de seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una fuerte crítica a la gestión del Gobierno en materia de seguridad, asegurando que, pese a los constantes anuncios oficiales, el país sigue sin una estrategia clara, efectiva y sostenible para enfrentar la criminalidad.

La posición fue dada a conocer por Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, quien denunció que "la improvisación caracteriza este período de gobierno" y que los "planes fracasados" implementados por las autoridades no han generado transformaciones en la seguridad del país.

Inseguridad en el país

La dirigente política sostuvo que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones del país, debido a la falta de avances sostenidos en la prevención del delito, debilidades en la inteligencia policial y la ausencia de transformaciones estructurales, tanto en el Ministerio de Interior y Policía como en la Policía Nacional.

En ese contexto, al presentar el documento en nombre de la Fuerza del Pueblo, Reynoso cuestionó el manejo de la información oficial, señalando que las cifras sobre criminalidad carecen de coherencia institucional y presentan contradicciones entre distintas entidades del Estado.

Indicó que, mientras la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de Estadística y la Procuraduría presentan datos distintos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana permanece prácticamente inoperante, sin publicaciones actualizadas desde 2023, lo que ha generado un escenario de confusión en torno a la evolución real de la criminalidad.

Asimismo, criticó la reforma policial, definiéndola como un proceso "ejecutado al revés" y un intento de corrección tardía, al señalar que durante años se implementaron cambios sin el debido sustento legal, lo que provocó distorsiones en la estructura institucional.

También denunció irregularidades en contrataciones, incluyendo el pago millonario al comisionado policial, muy por encima del salario del propio director de la institución.

Reforma y austeridad

En ese sentido, destacó que, mientras se habla de reforma y austeridad, al comisionado de la Policía se le asignó un salario mensual de RD$2,336,400, para un total de RD$56,073,000 durante el contrato, mediante un mecanismo de excepción.

De acuerdo con la dirigente política, ese funcionario gana 22 veces más que el director de la Policía.

La dirigente subrayó que esto no es una simple irregularidad, sino una distorsión escandalosa de la estructura salarial que evidencia el desorden y las contradicciones de la reforma policial.

Igualmente, afirmó que el aumento salarial aplicado a los agentes ha sido absorbido en aproximadamente un 34 % por la inflación y la devaluación, lo que mantiene a los policías en condiciones precarias.

A esto se suma el deterioro de los destacamentos, donde "más del 75 % de los destacamentos no cuenta con condiciones dignas para ejercer ninguna labor, y menos aún la policial, de manera respetuosa tanto para quienes trabajan como para quienes buscan un servicio", dijo.

En el documento dado a conocer, la principal organización opositora dominicana también puso en duda los supuestos avances en modernización, señalando que en febrero de 2026 el Gobierno anunció que contaba con cerca del 80 % de destacamentos con conectividad a internet.

"Pero la realidad es que el 74 % de los destacamentos carece de conectividad y equipamiento, y que la formación técnica es insuficiente para que los agentes puedan responder a los desafíos tecnológicos en un contexto de seguridad moderna", sostuvo.

En cuanto a los planes de seguridad, la organización política criticó la constante creación y abandono de programas como "Mi País Seguro" y "Garantía de Paz", lo que evidencia la falta de dirección y de una política coherente.

Sobre la criminalidad, aseguró que las cifras oficiales no reflejan la realidad y presentan variaciones que evidencian contradicciones en los datos oficiales.

Indicó que cifras oficiales han variado de 8.15 a 8.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que cálculos basados en datos institucionales sitúan la tasa en torno a 11, y los datos manejados por la organización la ubican en 12.71, con un total de 1,392 homicidios en 2025.

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo advirtió sobre el crecimiento del crimen organizado, el microtráfico y los delitos tecnológicos, alertando que el país enfrenta un escenario cada vez más complejo, con la presencia de nuevas amenazas como las drogas sintéticas y el tráfico de sustancias como el fentanilo.

Al cierre de su intervención, Josefina Reynoso afirmó que "la seguridad ciudadana no puede seguir siendo administrada como un discurso. El país necesita instituciones sólidas, datos transparentes, tecnología aplicada a la prevención del delito y una estrategia concreta que devuelva la tranquilidad a nuestras familias".