Miguel Vargas critica gestión del Gobierno ante crisis por guerra en Irán

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó este lunes que el pueblo dominicano atraviesa una situación "dolorosa y angustiante", al enfrentar los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente en medio de un deterioro progresivo de las condiciones internas.

Al reaccionar a la reciente alocución del presidente Luis Abinader, el dirigente opositor sostuvo que el impacto externo encuentra al país en una posición de alta vulnerabilidad, que atribuye a una gestión marcada —según dijo— por el encarecimiento del costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y un manejo fiscal cuestionable.

"Lo más doloroso y angustiante para nuestro pueblo es recibir los embates de esta crisis global en medio del deterioro de los servicios, carestía que ya viene arrastrando por más de dos años, endeudamiento sin precedente y un presupuesto diezmado bajo los efectos del dispendio y la corrupción de una administración incompetente e insensible", expresó conforme refiere una nota de prensa de la organización política.

Vargas Maldonado señaló que, aunque el Gobierno ha atribuido la situación a factores internacionales, la economía dominicana ya mostraba signos de debilidad estructural que —a su juicio— amplifican el impacto de la coyuntura global.

Críticas a la gestión del Gobierno

El presidente del PRD advirtió que las medidas anunciadas por las autoridades carecen de un enfoque integral que aborde las causas internas del deterioro económico, y reiteró que no es viable exigir mayores sacrificios a la población sin transparentar el uso de los recursos públicos en los últimos años.

Indicó que previo al mensaje presidencial, la organización política había advertido sobre la falta de claridad, transparencia y diálogo en la toma de decisiones, planteamiento que considera confirmado tras el contenido de la alocución.

"El Gobierno no puede seguir actuando de manera unilateral frente a una situación que requiere consenso nacional. La magnitud del desafío obliga a construir soluciones compartidas, con la participación de todos los sectores productivos, sociales y políticos", agregó el dirigente.

Llamado a un diálogo nacional

Asimismo, cuestionó que no se haya explicado con suficiente detalle el origen de los recursos destinados a subsidios de combustibles y electricidad, lo que —según afirmó— afecta la credibilidad del discurso oficial y genera incertidumbre en la ciudadanía.

El PRD insistió en que la crisis actual no debe servir de excusa para aumentar la carga sobre la población, especialmente en un contexto de alza en combustibles, transporte y alimentos que impacta a los sectores más vulnerables.

Vargas Maldonado reiteró su llamado a un diálogo nacional amplio y transparente que permita definir una estrategia coherente frente al impacto de la crisis internacional, con énfasis en la protección del poder adquisitivo de las familias y la estabilidad económica del país