El PLD afirma que recorte a partidos no llega al 2 % de lo que se necesita para la crisis

Miembros del Comité Político del PLD al encabezar su rueda de prensa semanal el lunes 4 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó este lunes que el recorte al financiamiento público de los partidos políticos planteado por el Gobierno representa menos del 2 % de los recursos que se requieren para enfrentar la actual crisis, por lo que consideró la medida insuficiente y parte de un "falso plan de austeridad".

Durante la habitual rueda de prensa del PLD, Pujols indicó que, a más de dos meses de iniciada la crisis internacional derivada de los conflictos en el Oriente Medio, el Gobierno dijo que necesitaría entre 40,000 y 50,000 millones pesos para enfrentar la situación, por lo que el recorte a los partidos "sería mínimo" para abarcar ese monto.

Sobre el recorte a los partidos, Pujols sostuvo que no constituye una solución efectiva al problema, ya que su impacto es mínimo en comparación con las necesidades del Estado. A su juicio, se trata de una medida "superficial" que desvía la atención del manejo del gasto público.

Recordó que, de acuerdo con la ley, en años no electorales los partidos deben recibir el 0.25 % de los ingresos nacionales, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de competencia política y fortalecer la institucionalidad democrática.

Sin embargo, afirmó que desde 2022 el Gobierno ha estado asignando aproximadamente la mitad de ese monto.

Las reducciones a los partidos

El político opositor explicó que, en ese año, en el contexto de la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el financiamiento fue reducido a 0.125 %, una medida que se presentó como excepcional, pero que, según dijo, se ha mantenido en el tiempo.

En ese sentido, advirtió que una nueva reducción llevaría ese porcentaje a 0.0625 %, equivalente a una cuarta parte de lo establecido originalmente por la ley.

Pujols aseguró que esta disminución afecta la capacidad operativa de los partidos de oposición y advirtió sobre el impacto que tendría en la competencia democrática.

"Reducir de manera sistemática el financiamiento público limita, en los hechos, la competencia política", expresó.

Asimismo, indicó que el debilitamiento del financiamiento estatal podría aumentar la dependencia de recursos privados, lo que, a su entender, distorsiona la representación política y abre la puerta a posibles financiamientos irregulares.

Los planes del Gobierno

El dirigente político aseguró que nadie se opone a la austeridad, pero insistió en que esta debe ser una práctica real, coherente y verificable. En ese sentido, criticó que el Gobierno haya emitido decretos de austeridad que, según afirmó, no se han cumplido, mientras el gasto público se mantiene elevado.

En ese contexto, planteó que el país necesita un plan de austeridad "real" y no medidas simbólicas, por lo que presentó una propuesta del PLD de ocho acciones que, según afirmó, tendrían un impacto fiscal significativamente mayor.

Entre ellas, mencionó la reducción de la nómina pública improductiva y la publicación completa de los salarios del Estado, incluyendo contratos de servicios; la suspensión de las compras de emergencia; y la congelación de programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN, junto con la publicación de sus beneficiarios.

También propuso reducir en un 50 % las dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios; eliminar el gasto en actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable en el Estado y suspender la entrega de pensiones especiales.

A estas medidas sumó la implementación de un plan con metas para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41 % al 25 % en un plazo de 18 meses, bajo supervisión independiente, así como la realización de una auditoría forense sobre el destino de 775 millones de dólares del contrato de Aerodom.

Pujols aseguró que, en conjunto, estas acciones representarían "más de 400 veces" el presupuesto total de los partidos políticos, y cuestionó que el Gobierno no priorice ese tipo de medidas si el objetivo es la austeridad.