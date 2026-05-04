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Francisco Javier García critica el plan de austeridad del gobierno; pide higienizar el gasto público

Respalda la postura del PLD y señala que el recorte de los fondos a los partidos es un golpe a la democracia

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    Francisco Javier García critica el plan de austeridad del gobierno; pide higienizar el gasto público
    El precandidato presidencial Francisco Javier García. (FUENTE EXTERNA)

    El precandidato presidencial peledeísta Francisco Javier García recomendó al gobierno higienizar el gasto público como verdadera salida a la crisis fiscal, al tiempo que calificó de "tardío, superficial y peligroso" el denominado plan de austeridad anunciado por el oficialismo.

    "Respaldamos firmemente la posición del Partido de la Liberación Dominicana frente al denominado plan de austeridad del gobierno. Se trata de una propuesta tardía, superficial y peligrosa, que constituye un golpe medular a la democracia, al debilitar a los partidos políticos y abrir las compuertas al financiamiento irregular", declaró García.

    El dirigente político señaló que la incoherencia ha sido la guía del presente gobierno. Dijo que mientras se le pide sacrificio al pueblo y a las organizaciones políticas, "el gasto público continúa elevado y mal orientado".

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    García sostuvo que respalda la propuesta de una verdadera política de austeridad que se enfoque en lo esencial: "Reducir la nómina pública inflada, eliminar las compras de emergencia irregulares, transparentar los programas sociales, recortar los beneficios a funcionarios, eliminar los gastos superfluos del Estado, revisar el esquema de pensiones especiales, reducir las pérdidas del sector eléctrico y auditar los grandes contratos públicos".

    "Señores del gobierno del PRM, dejemos las distracciones y los argumentos vacíos. La solución está en la higienización del gasto público. Lo demás es un truco", concluyó el precandidato presidencial en su cuenta de X.

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