Miguel Vargas llama al Gobierno a actuar con responsabilidad ante efectos de crisis global

De izquierda a derecha, Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, instó este martes al Gobierno a enfrentar con responsabilidad el impacto de la crisis internacional sobre la población, al considerar que las medidas adoptadas no han sido suficientes para aliviar la situación económica de los ciudadanos.

Durante una reunión con altos dirigentes de la organización, en la que se dio seguimiento a los trabajos internos del partido, Vargas cuestionó la respuesta oficial ante el contexto global, caracterizado —según afirmó— por conflictos que generan incertidumbre y presionan las economías, indica una nota de prensa.

El dirigente político sostuvo que el país no puede enfrentar este escenario con improvisación ni con medidas de corte populista, al tiempo que criticó la efectividad de las decisiones adoptadas por las autoridades.

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"Insistir en populismo e improvisación sin asumir acciones concretas y efectivas, no hace más que evidenciar una vez más la incompetencia que caracteriza a esta administración", expresó.

Vargas también señaló contradicciones entre el discurso oficial y la realidad, al indicar que mientras se habla de sacrificio, continúan prácticas como el aumento de las nóminas públicas, el otorgamiento de pensiones y el incremento del endeudamiento.

Asimismo, advirtió que la población enfrenta alzas en los combustibles y en el costo de vida, lo que impacta directamente el presupuesto de los hogares en la República Dominicana.

El Partido Revolucionario Dominicano reiteró que el país requiere una gestión transparente y enfocada en soluciones concretas que prioricen la protección de la ciudadanía frente a los efectos de la crisis.