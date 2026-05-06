24 partidos rechazan recorte de 50 % a los fondos que reciben del Estado

Representantes de los partidos políticos, junto al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en la reunión del 6 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Veinticuatro partidos de oposición y aliados al oficialismo (en las últimas elecciones), rechazaron la propuesta del Gobierno de reducir a la mitad el financiamiento público destinado a las organizaciones políticas para este año, como parte de las medidas económicas para mitigar la crisis que enfrenta el país producto del conflicto bélico en el golfo Pérsico.

Los miembros del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana sostuvieron este miércoles una reunión en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) con el pleno del órgano para tratar el tema.

A su salida, los representantes de estas agrupaciones afirmaron que la medida podría afectar el sistema democrático y limitar el funcionamiento de los partidos.

Reacciones

El dirigente y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, aseguró que la reducción del presupuesto representaría una afectación directa al sistema democrático y cuestionó que el Gobierno no haya presentado un plan estructurado para enfrentar la crisis internacional.

"Sin democracia no hay desarrollo y tampoco estado social y democrático de derecho. Nos preocupa que ante una crisis internacional que va por más de dos meses, este gobierno no ha presentado un plan serio, articulado, con medidas concretas(...)", expresó.

Asimismo, manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no está preocupado por la disminución de los recursos destinados a los partidos, debido a que "ellos tienen el de ellos garantizado", en referencia al supuesto uso de recursos públicos y que diversos miembros de esa organización han sido vinculados al narcotráfico en la historia reciente.

De igual forma, el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, aseguró que la propuesta busca distraer la atención de la situación económica y criticó el manejo de los recursos públicos por parte de las autoridades.

"El país no sabe cómo el Gobierno va a enfrentar la situación económica mundial y pretende contentarnos o mantenernos ocupados con esta noticia. Nosotros estamos con el pueblo dominicano y vamos a estar acompañándole en el reclamo de que este gobierno administre los recursos y no los dispendie con ayudas, pensiones y acompañeritos del país", consideró.

La dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Peggy Cabral, resaltó el impacto de la medida sobre la naturaleza de los partidos, en un contexto en el que las agrupaciones están estructurando de manera interna su oferta electoral.

"Cerca de unas elecciones, donde tenemos compromisos con los alquileres de nuestros locales y el personal que trabaja para los partidos políticos, viene una reducción... Si esa reducción resuelve el problema del país, que la tomen", puntualizó.

Por otro lado, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, consideró que el monto destinado a los partidos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las organizaciones políticas y planteó que el Gobierno debe enfocarse en soluciones estructurales frente a la crisis económica.

Los representantes de los partidos coincidieron en que el financiamiento público es una herramienta necesaria para garantizar la participación política y el equilibrio democrático.

Medidas del Gobierno

La semana pasada el Gobierno explicó que ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato.

Asimismo, enfatizó que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción, según las prioridades nacionales.

Detalló que estas acciones incluyen la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos de este año y otras medidas como:

La reducción de gastos operativos.

de gastos operativos. La contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria.

como asistencia social y seguridad alimentaria. Disminución de reparaciones y mantenimientos menores; racionalización de servicios y contrataciones .

. Limitación de eventos a costos mínimos .

. Ajustes en textiles, vestuario, viáticos y pasajes del sector público .

. Racionalización de combustible.

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Además, informó sobre una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

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