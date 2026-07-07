PLD aclara que consulta interna busca conocer simpatía, no escoger candidatura presidencial

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Jhonny Pujols. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aclaró este martes que la consulta interna que la organización tiene prevista realizar el 18 de octubre próximo no tiene como propósito escoger este año a su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

Explicó que el proceso busca conocer cuál de los aspirantes cuenta con mayor nivel de simpatía en la sociedad, como parte de la estrategia política y organizativa del partido.

“Nosotros no vamos a elegir el candidato presidencial este año; lo vamos a elegir en los plazos de la ley”, expresó Pujols, refiere una nota de prensa

Indicó que la dirigencia, la militancia y la dirección del PLD tienen derecho a conocer el posicionamiento de sus aspirantes presidenciales, sin que ello implique adelantar la escogencia formal de la candidatura.

Pujols defendió el derecho de los partidos políticos a regular sus asuntos internos y reiteró que el PLD sostiene esa posición de manera coherente, aun cuando se trate de otras organizaciones del sistema político nacional.

De igual manera, recordó que el partido ha desarrollado históricamente procesos democráticos para escoger a sus autoridades y candidatos, debido a la diversidad de su liderazgo y a la necesidad de construir consensos internos.

Sobre las inquietudes planteadas en torno al proceso, Pujols consideró legítimo que cualquier dirigente exprese dudas o preocupaciones y sostuvo que la CONAP debe ofrecer las explicaciones correspondientes para garantizar la transparencia y la calidad de la consulta.

“El PLD es un partido de una tradición democrática fuerte”, afirmó, al señalar que la organización ha tenido que organizar procesos internos para la escogencia de su Comité Central, Comité Político, presidente y secretario general.

Democracia y unidad partidaria

El dirigente peledeísta rechazó que la existencia de varios aspirantes presidenciales represente una debilidad para el partido. Consideró, por el contrario, que esa diversidad expresa la vitalidad democrática de una organización con dirigentes experimentados, reconocidos por la sociedad y con capacidad para presentar propuestas.

“Los males de la democracia se resuelven con democracia”, sostuvo Pujols, al insistir en que el desafío del PLD consiste en construir acuerdos internos y mantener la unidad partidaria.

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“El PLD pesa más que cualquiera de nosotros”, expresó, al descartar la posibilidad de una división interna en una organización que, a su juicio, se fortalece progresivamente.

Pujols afirmó que el PLD trabaja para consolidar su estructura territorial, fortalecer su presencia municipal y construir una propuesta política capaz de conectar con las expectativas de la población dominicana de cara a las elecciones de 2028.

Finalmente, reiteró que el partido siempre presentará una candidatura presidencial propia, aunque evaluará alianzas en los niveles y condiciones que resulten favorables para sus intereses políticos y para la construcción de una alternativa frente al actual gobierno.