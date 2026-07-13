La Fuerza del Pueblo solicita a la Cámara de Cuentas auditar los fondos de la reforma policial

Miembros de la Policía Nacional en la sede de la institución. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo solicitó este lunes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y a todos los recursos públicos destinados a la reforma policial entre 2021 y 2026.

La petición fue formulada por la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización, Josefina Reynoso, quien argumentó que el país tiene derecho a conocer el monto invertido en el proceso, el destino de los recursos y los resultados obtenidos.

Según explicó, la solicitud se sustenta en las facultades que la ley 10-04 otorga a la Cámara de Cuentas para realizar auditorías especiales.

La dirigente política sostuvo que la petición coincide con el impulso de un nuevo proyecto de ley relacionado con la reforma policial, por lo que consideró necesario evaluar primero la ejecución de los recursos destinados al proceso iniciado en 2021.

Detalles

Reynoso señaló que la auditoría debería establecer el monto total invertido durante el período 2021-2026, los recursos ejecutados a través del fideicomiso, el destino de esos fondos, el grado de ejecución de los proyectos financiados y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Asimismo, planteó que el órgano fiscalizador determine si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados alcanzados por la institución.

"Si el Gobierno sostiene que durante seis años desarrolla una reforma policial efectiva, también tiene el deber de rendir cuentas sobre ella. Antes de pedirle al país que crea en una nueva etapa, debe explicar qué hizo con los recursos que ya recibió, cuánto invirtió, qué metas cumplió y por qué la ciudadanía todavía no percibe una transformación proporcional a la magnitud de la inversión realizada", expresó Reynoso en un comunicado.

La dirigente afirmó que la solicitud constituye un ejercicio de fiscalización y transparencia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la reforma policial y sostuvo que la rendición de cuentas es una obligación de las instituciones públicas.

Desde 2021, el Gobierno ha impulsado un proceso de reforma de la Policía Nacional, acompañado de inversiones en infraestructura, equipamiento, formación y cambios institucionales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana.