El PRD deposita padrón ante la JCE con 212,744 afiliados

Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD. ( CEDIDA POR EL PRD. )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informó este miércoles que depositó ante la Junta Central Electoral (JCE) su padrón actualizado, integrado por 212,744 afiliados.

Anunció que prevé superar los 500 mil militantes para agosto de 2027 como parte de un plan de fortalecimiento de la organización.

En una nota de prensa, la organización política informó que entregó el listado de sus afiliados en una memoria USB, en cumplimiento de un requerimiento realizado por la JCE.

El presidente ejecutivo del PRD, Héctor Guzmán, dijo que la entrega forma parte del proceso de reorganización que desarrolla el partido en las provincias, municipios, distritos municipales, seccionales del exterior y organismos nacionales.

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Plan de crecimiento

Según explicó, más de 5,000 dirigentes participan en las labores de fortalecimiento de la estructura partidaria en todo el país.

Guzmán indicó que a partir de septiembre el PRD pondrá en marcha un plan de crecimiento con el objetivo de alcanzar más de 500 mil militantes para agosto de 2027, mientras avanza en la consolidación de su organización y en la preparación de sus estructuras para la selección de candidatos a cargos de elección popular.

En la entrega del padrón participaron José Juan Zapata, secretario nacional Electoral; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización; Fernando Pérez Volquez, delegado del PRD ante la JCE; Gerardo Baldera, delegado ante la Dirección de Elecciones de la JCE, y Juan Sánchez, director de Cómputos.