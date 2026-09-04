PRM en Santiago reconoce a José Ignacio Paliza por su trayectoria al frente del partido

José Ignacio Paliza recibe el reconocimiento otorgado por la dirigencia local del PRM en Santiago por sus ocho años al frente de la organización política ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La dirección provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago reconoció ayer jueves al presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, por los aportes realizados durante los ocho años que estuvo al frente del partido.

El reconocimiento fue entregado durante un acto encabezado por dirigentes y miembros de la militancia perremeísta, quienes destacaron el papel de Paliza en el fortalecimiento y la organización del partido desde que asumió la presidencia.

Al recibir la distinción, Paliza calificó como un gran honor el gesto de la militancia.

"Ha sido uno de los grandes honores de mi vida poder ayudar y contribuir con la familia perremeísta en sus caminos. Hemos logrado mucho juntos", expresó.

Paliza sostuvo que el PRM es un partido fuerte y unido. Aseguró que la organización se encuentra cohesionada y cuenta con una participación cada vez más activa de las nuevas generaciones.

Reto del PRM

El dirigente oficialista señaló que uno de los principales desafíos del PRM es acompañar al presidente Luis Abinader en la conclusión de su gestión de gobierno y lograr que el país perciba que se ha construido una República Dominicana mejor que la recibida.

Indicó que el partido debe concentrarse en concluir las obras que están en ejecución en diferentes puntos del territorio nacional y mantener la unidad interna de cara a los próximos procesos electorales.

"El reto que tenemos por delante es concluir la obra de gobierno que va impulsando el presidente Abinader, concluir con una nota positiva, que el país pueda percibir que hemos construido un país mejor que el que recibimos", manifestó.

Paliza dijo que continuará como presidente del PRM hasta el próximo domingo y que, una vez concluida esa responsabilidad, tendrá mayor libertad para pensar en su futuro político.

"En mis ocho años como presidente del partido he sido institucional, he colaborado con la suerte del partido, no he estimulado un proyecto personal. Pero a partir del domingo tengo mayores libertades para pensar, soñar, acompañar a otros", resaltó.

Destacan trayectoria

Durante el acto, el presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, resaltó la trayectoria de Paliza al frente de la organización y los desafíos que enfrentó el partido antes de llegar al poder.

Cueto describió ese período como una etapa en la que, según afirmó, las instituciones se debilitaban, la corrupción afectaba al país y se reducían las oportunidades para los dominicanos.

Sostuvo que, en ese contexto, el PRM necesitaba una dirección firme para convertirse en una verdadera opción de poder.

Comparó los desafíos enfrentados por la organización con la historia bíblica de David y Goliat.

"Esta lucha, compañeros y compañeras, parecía en ocasiones como la historia de David y Goliat. De un lado todo el peso del poder y, del otro, un partido joven, una militancia cargada de sueños y un pueblo que comenzaba nuevamente a creer", expresó Cueto.

En la actividad también estuvieron presentes el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el senador por la provincia, Daniel Rivera, y la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos.