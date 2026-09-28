Eligio Jáquez respalda aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía

Ricardo de los Santos, jefe de campaña, Carolina Mejía,Eligio Jáquez y Limber Cruz, del sector agropecuario. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exsecretario de Agricultura, Eligio Jáquez, anunció ayer domingo su decisión de acompañar a Carolina Mejía en sus aspiraciones de convertirse en candidata presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

Durante un acto político, celebrado en el Club San Carlos, Jáquez explicó que su decisión responde a una reflexión personal sobre su trayectoria y la forma en que considera que puede continuar aportando al partido y al país.

Dijo que, después de años de militancia y de haber ocupado distintas responsabilidades públicas, mantiene su voluntad de participar activamente en la vida política.

"Por eso he decidido, a partir de hoy, acompañar a mi querida Carolina Mejía en esta nueva etapa", manifestó Jáquez, ante cientos de perremeístas que abarrotaron la cancha del Club San Carlos.

Sostuvo que no retorna a la actividad política en busca de posiciones, sino con la intención de aportar su experiencia y voluntad de servicio.

El dirigente político destacó la trayectoria de Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional y consideró que su experiencia en la administración pública le ha permitido enfrentar problemas concretos de la ciudad, administrar recursos y tomar decisiones que pueden ser evaluadas por los ciudadanos.

Jáquez sostuvo que su decisión no debe interpretarse como un rechazo a otros dirigentes del PRM que también tengan aspiraciones presidenciales. Afirmó que todos forman parte de una misma organización y que deben colocar por encima de sus intereses personales el futuro del partido y del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/27092026-eligio-jaquez-respalda-apoyo-a-carolina-mejia-joliver-brito202609270009-539a3f51.jpg El acto se hizo en el Club San Carlos, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/27092026-eligio-jaquez-respalda-apoyo-a-carolina-mejia-joliver-brito202609270006-9fa119eb.jpg Eligio Jáquez. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/27092026-eligio-jaquez-respalda-apoyo-a-carolina-mejia-joliver-brito202609270026-076954e6.jpg Ricardo de los Santos, jefe de campaña de Carolina Mejía; Carolina Mejía, aspirante presidencial;Eligio Jáquez, dirigente del PRD, y Límbert Cruz, exministro de Agricultura.Ricardo de los Santos, jefe de campaña de Carolina Mejía; Carolina Mejía, aspirante presidencial; Eligio Jáquez, dirigente del PRD, y Limbert Cruz, exministro de Agricultura. (DIARIO LBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

En su intervención, además, defendió la importancia de construir liderazgos colectivos y de integrar la experiencia de distintas generaciones.

Señaló que los partidos políticos deben ser capaces de reconocer el valor de sus dirigentes y convertir las diferencias internas en oportunidades para fortalecer la organización.

Carolina agradece apoyo

Por su parte, Carolina Mejía agradeció el respaldo de Jáquez y destacó su experiencia y conocimiento del sector agropecuario. Afirmó que su incorporación representa también la llegada de productores y otros sectores vinculados al campo a su proyecto político.

Al emular la frase de campaña de su padre Hipólito Mejía en 1999 cuando decía: "Gobernaré para todos sin olvidarme de los míos, Carolina dijo: "Quienes trabajen con nosotros, gobernarán con nosotros".

Mejía manifestó que su proyecto busca integrar a distintos sectores del PRM y aseguró que existen espacios para dirigentes y militantes que quieran incorporarse. "Quienes trabajen con nosotros, gobernarán con nosotros", expresó durante la actividad.

El respaldo de Jáquez se produce en un momento en que diferentes dirigentes del PRM han comenzado a definir sus posiciones con miras al proceso interno mediante el cual la organización escogerá su candidatura presidencial para 2028. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el cual estuvo en el acto, asumió recientemente la dirección nacional de campaña de Mejía.