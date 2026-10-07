Instituto Duartiano exhorta a partidos a fijar posición sobre migración irregular

Desde la izquierda: Jacinto Pichardo, vicepresidente del Instituto Duartiano; Wilson Gómez Ramírez, presidente, y Ramona Gómez, miembro de la entidad, durante el encuentro. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL INSTITUTO DUARTIANO )

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, exhortó a los partidos y agrupaciones políticas a presentar públicamente sus posiciones y propuestas frente a la presencia de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en República Dominicana.

Gómez Ramírez sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo las organizaciones políticas plantean abordar esta situación, que, según afirmó, tiene implicaciones para la estabilidad, la seguridad y la paz social.

También pidió a las instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organizadores de debates políticos incluir el tema migratorio en las discusiones electorales y en las propuestas programáticas de los partidos.

Incidente en el Estadio Olímpico

La posición del Instituto Duartiano se produce luego de los incidentes registrados la noche del jueves en los accesos del Estadio Olímpico Félix Sánchez, antes del partido entre República Dominicana y Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf.

A raíz de esos hechos, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció que la selección nacional de fútbol de Haití no podrá volver a disputar partidos en instalaciones deportivas de República Dominicana.

Al referirse a lo ocurrido, Gómez Ramírez señaló que el episodio refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

Gómez Ramírez reclamó además mayor firmeza en la aplicación de las leyes migratorias y laborales frente a la presencia de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.

Aunque reconoció los esfuerzos de la Dirección General de Migración y las Fuerzas Armadas, así como las posiciones expresadas por el presidente Luis Abinader en foros internacionales, consideró que deben estar acompañados de mayor vigilancia y aplicación de las normas.

Gómez Ramírez también pidió intensificar la persecución de grupos que, según denunció, operan en la frontera y otros puntos del territorio nacional traficando con personas indocumentadas.

Medidas que plantea

El presidente del Instituto Duartiano pidió hacer cumplir la Ley General de Migración y reforzar los controles sobre la entrada y permanencia de extranjeros en el país.

En ese sentido, reclamó el cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo relativas a la participación de trabajadores dominicanos en las empresas, como parte de las medidas que la institución considera necesarias para proteger el empleo nacional.

También señaló su preocupación por la situación en Friusa, en la zona de Bávaro, donde afirmó que persisten asentamientos de extranjeros en condición irregular.

Gómez Ramírez sostuvo que la defensa de la soberanía y la preservación de los intereses nacionales requieren, según su planteamiento, decisiones claras y una aplicación firme de las leyes.