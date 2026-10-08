Gonzalo Castillo recorre 11 comunidades en Monte Plata y aboga por más oportunidades para residentes

Gonzalo Castillo mientras saluda a simpatizantes en su recorrido por Monte Plata. ( FOTO CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este jueves once localidades de la provincia Monte Plata, donde reiteró su compromiso de construir un país de oportunidades, "en el que cada dominicano pueda llegar tan lejos como sus sueños se lo permitan".

Castillo insistió en la necesidad de transitar hacia una nueva forma de hacer política, basada en la decencia, el respeto a los demás y el compromiso de trabajar por el bienestar de la gente.

Durante su recorrido por San Antonio de Guerra, Bayaguana, Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, Boyá, Monte Plata, El Cacique, Don Juan, Peralvillo, Yamasá y Los Botados, abordó las principales preocupaciones de la provincia, entre ellas la falta de empleos para jóvenes y mujeres, los apagones, el deterioro de los caminos vecinales y las dificultades de los productores agropecuarios para acceder a financiamiento barato.

Según un documento de prensa, el político también defendió la necesidad de recuperar la capacidad productiva de Monte Plata, facilitar el crédito al campo y desarrollar las infraestructuras necesarias para que el crecimiento económico se traduzca en comida, empleos e ingresos para las familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/14721cdf-bd70-49ad-8fdb-98ca2fcb25a4-4aa60214.jpg El aspirante presidencial peledeísta Gonzalo Castillo junto a simpatizantes en su visita a Monte Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-22051-pm-1-d679a1a9.jpeg Gonzalo Castillo durante su recorrido en Monte Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO) ‹ >

Asegura que existe falta de inversiones públicas en la provincia

El aspirante presidencial también llamó la atención sobre la falta de ejecución de las inversiones públicas destinadas a la provincia. Según los datos presupuestarios recopilados al 2 de octubre de 2026, de los 22 proyectos de inversión contemplados por 257 millones de pesos para Monte Plata, no se había ejecutado un solo peso.

Asimismo, citó que de los 2,768 millones de pesos presupuestados en obras para la provincia, permanecía pendiente de ejecutar el 49 %. Frente a esta realidad, el aspirante presidencial planteó la importancia de concluir las escuelas, carreteras, puentes y demás obras que las comunidades necesitan para mejorar sus condiciones de vida.

Castillo reiteró que su proyecto presidencial está comprometido con una nueva política, la de la decencia y el respeto hacia los demás, alejada de las confrontaciones personales y concentrada en resolver los problemas de la población.

Sostuvo que la República Dominicana tiene las condiciones para convertirse en un país donde el origen de una persona no determine su destino, donde el talento abra más puertas que los apellidos y donde las oportunidades no sean un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad real para todos.