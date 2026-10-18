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Milton Morrison juramenta 350 nuevos miembros de País Posible en Santiago

El partido también realizó jornadas de juramentación en Moca, provincia Espaillat, donde incorporó a 427 personas

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    Milton Morrison juramenta 350 nuevos miembros de País Posible en Santiago
    Dirigentes y miembros del partido participan en el acto de juramentación de nuevos integrantes a la organización política País Posible. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL)

    El presidente del Partido País Posible (PPP), Milton Morrison, encabezó este sábado la juramentación de 500 nuevos miembros de esa organización política en Santiago, como parte de las actividades de incorporación de dirigentes que desarrolla en distintas provincias del Cibao.

    La actividad fue organizada por los dirigentes Rudy Estévez, José Luis Sánchez, Fabio López y Emmanuel Gómez Ogando, y contó con la participación de representantes de la dirección nacional y regional del partido, así como de líderes comunitarios y ciudadanos que se integraron a la organización.

    Durante su intervención, Morrison dijo que País Posible mantiene abiertas sus puertas a los santiagueros interesados en formar parte de sus estructuras políticas y participar en las actividades de la organización.

    El presidente del partido señaló que la incorporación de nuevos miembros forma parte de una agenda de trabajo territorial dirigida a ampliar las estructuras de la organización en los municipios y comunidades del país.

    La jornada se realizó en el marco de la iniciativa "Volvemos al Camino", mediante la cual dirigentes y militantes de País Posible desarrollan encuentros en distintas localidades para incorporar nuevos integrantes y fortalecer sus equipos territoriales.

    RELACIONADAS

    Otras juramentaciones

    Según los datos suministrados por la organización, el partido también realizó jornadas de juramentación en Moca, provincia Espaillat, donde incorporó a 427 personas, y en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, con 543 nuevos miembros.

    Estas actividades forman parte del plan de expansión política que desarrolla la organización en la región Norte, con el propósito de aumentar su membresía y ampliar su presencia en las provincias y municipios del Cibao.

    Metas para 2028

    País Posible tiene como objetivo ubicarse entre las cuatro principales fuerzas políticas de la República Dominicana de cara a las elecciones de 2028, según establece el comunicado de la organización.

    En las elecciones de 2024, el partido pasó de la casilla 16 a la siete, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.