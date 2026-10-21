Los partidos se quejan en el Congreso de recorte en su financiamiento público para el 2027

José Dantés, político del PLD, al exigir más fondos para los partidos políticos. ( ISMAEL HIRALDO )

El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana reclamó este miércoles que el Gobierno asigne a las organizaciones políticas la totalidad de los recursos que les corresponden por ley, al advertir que el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2027 contempla entregarles apenas la mitad de esos fondos.

La propuesta presupuestaria del 2027 contempla 1,750 millones de pesos para los partidos políticos, frente a los 3,498 millones de pesos que, según explicó José Dantés, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), les corresponderían según la ley.

La diferencia ronda los 1,747 millones de pesos, una reducción que los representantes de las organizaciones consideran contraria a lo establecido en la ley orgánica del Régimen Electoral 20-23.

La preocupación fue planteada durante una reunión con los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a quienes entregaron una carta para que ellos sirvan de canal ante el Poder Ejecutivo.

El reclamo se produce cuando los partidos se preparan para las actividades internas de selección de sus candidatos de cara a las elecciones de 2028.

Preocupación por las elecciones

José Dantés sostuvo que la reducción de los recursos se viene aplicando desde el año 2022 y cuestionó que cada año se presenten argumentos distintos para mantener a los partidos con una asignación inferior.

El dirigente del PLD advirtió que el año 2027 será un año importante para las organizaciones políticas, ya que deberán desarrollar sus procesos internos para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones del 2028.

"Lo que han querido es acostumbrar a los partidos políticos a que se conformen con un 50 %", expresó Dantés.

El dirigente sostuvo que el financiamiento de las organizaciones políticas no debe tratarse como una concesión del Gobierno, sino como una asignación contemplada en la ley electoral.

También reclaman recursos para la JCE

Durante el encuentro, los representantes del Foro también manifestaron preocupación por los recursos destinados a la Junta Central Electoral (JCE), la institución que tendrá a su cargo la organización de las elecciones del 2028.

Por su parte, Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, advirtió sobre las señales de distanciamiento de una parte de la ciudadanía de la política y sostuvo que es importante fortalecer los mecanismos de participación y diálogo democrático a través de los recursos.

Congreso servirá de canal

Al referirse al encuentro, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que los presidentes de ambas cámaras legislativas servirán de canal para llevar las inquietudes de los partidos al Poder Ejecutivo, que es donde se elaboró el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2027.

Actualmente, el proyecto del presupuesto para el 2027 se estudia en una comisión y solo espera un informe para aprobarse.

En caso de que se hagan cambios al proyecto original, el Poder Ejecutivo deberá enviar una adenda al Congreso para modificar las partidas que entienda.