Fuerza del Pueblo exige reparar puente colapsado por lluvias en Monte Plata

Parte del puente colapsado ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El ingeniero Pedro Pablo Díaz, titular de la Secretaría de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo (FP), denunció el colapso del puente provisional del distrito municipal de Don Juan, en Monte Plata, tras las recientes lluvias, y atribuyó la situación al "abandono" de la infraestructura por parte del Gobierno.

Según Díaz, la destrucción del puente ha dejado incomunicadas a miles de familias y afecta las actividades agrícolas y comerciales de la zona.

El dirigente explicó en un documento de prensa que esta vía conecta a Don Juan con Yamasá, Los Botados, El Caño y otras comunidades productivas de la provincia. Recordó que la estructura provisional fue instalada hace aproximadamente un año, tras el colapso del puente original, sin que se ejecutaran los trabajos necesarios para construir una solución definitiva.

En nombre de la organización, solicitó al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que instale, en un plazo máximo de 72 horas, un puente provisional tipo Bailey que permita restablecer el tránsito seguro de vehículos y peatones.

También reclamó el inicio de la construcción del puente definitivo, tomando en cuenta estudios hidrológicos y criterios de adaptación climática, así como la declaratoria de emergencia vial del corredor Santo Domingo–Yamasá–Don Juan.

Díaz advirtió que la interrupción del tránsito afecta la economía de las comunidades rurales, especialmente el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales.

Te puede interesar Lluvias provocan colapso de puente en construcción entre Yamasá y Don Juan

Llamado a la prevención

"No se puede gestionar el territorio a base de parches e improvisación", expresó.

Por su parte, Yadira Peña, titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales de los organismos de emergencia y meteorología ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en gran parte del país.

Peña advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas, crecidas de ríos y cañadas, y deslizamientos de tierra, por lo que instó a adoptar medidas preventivas, especialmente en las comunidades vulnerables.

Asimismo, llamó a los dirigentes comunitarios, las organizaciones sociales y los voluntarios de la Fuerza del Pueblo a orientar a las familias y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Mediante una nota de prensa la Fuerza del Pueblo, recomendó a quienes residen en zonas inundables o propensas a deslizamientos trasladarse a lugares seguros cuando sea necesario, seguir las instrucciones de los organismos de socorro y utilizar los albergues habilitados por las autoridades. También pidió prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

"La prevención y la organización comunitaria son fundamentales para proteger vidas. La solidaridad también es prevención: actuar a tiempo puede marcar la diferencia", expresó Peña.