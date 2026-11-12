Las candidaturas independientes fueron eliminadas, pero aspirantes siguen luchando en los tribunales

Audiencia del Tribunal Superior Electoral del martes 10 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL )

Las candidaturas independientes fueron eliminadas del régimen electoral dominicano mediante la Ley 13-26, vigente desde abril de este año.

Sin embargo, las reclamaciones para conseguir una postulación presidencial sin afiliación a partidos todavía llegan a los tribunales, como ocurre con el caso de José Christopher Ramírez, quien pide al Tribunal Superior Electoral (TSE) que se reconozca su candidatura independiente.

El tribunal conoció este martes un recurso presentado por Ramírez y el Proyecto Visión Nación contra la Junta Central Electoral (JCE), con el que buscan la aprobación e inscripción de su candidatura presidencial independiente.

No obstante, la jueza suplente del presidente del TSE, Lourdes Teresa Salazar, aplazó la audiencia para el 8 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, porque la JCE no estaba debidamente representada.

Lo que pedían los recurrentes

Entre las solicitudes presentadas por los que están a favor de las candidaturas independientes figura que la JCE deposite ante el tribunal la totalidad de los expedientes originales correspondientes a las gestiones realizadas por Ramírez en 2023, sin entregar documentos incompletos.

También reclaman los registros de correspondencia recibida por la Secretaría General de la Junta entre el 13 y el 17 de febrero, con el propósito de establecer la fecha en que fueron depositadas determinadas comunicaciones y, según los recurrentes, aclarar una controversia sobre la supuesta presentación fuera de plazo de sus solicitudes.

Durante la audiencia, Ramírez afirmó que desde 2020 se encuentra en un estado de indefensión y acusó a la JCE de alterar la verdad sobre el proceso relacionado con su candidatura.

La eliminación de las candidaturas independientes

El caso se desarrolla después de que el Congreso Nacional aprobara la Ley 13-26, que eliminó las disposiciones de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral que permitían las candidaturas independientes.

La nueva legislación erradicó los artículos 156, 157 y 158 de la ley de Régimen Electoral, que establecían las condiciones para presentar postulaciones electorales sin estar en algún partido político.

La ley entró en vigor en abril y la modificación se produjo después de que el Tribunal Constitucional, en diciembre, argumentara que la presentación de las candidaturas independientes en el país estaba llena de obstáculos.

Sin embargo, los legisladores finalmente optaron por eliminar los tres artículos de la ley que regulaban las candidaturas independientes.

Para sustentar la decisión, tomaron como referencia el artículo 216 de la Constitución, que establece que los partidos políticos son las organizaciones facultadas para postular candidaturas a los cargos de elección popular como presidente, diputado, alcalde, regidor o senador.

De esta manera, aunque las candidaturas independientes fueron eliminadas de la ley, el reclamo de Ramírez continúa en el TSE, donde busca que se conozcan sus solicitudes.