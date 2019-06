Abuela de Tiki Tiki niega que a su nieto lo mataran en un intercambio de disparos

Mercedes García, la abuela de Osmil Eduardo García (Tiki Tiki), uno de los hombres acusado de participar en el asalto y ataque a tiros contra un policía asignado a la seguridad de los padres de la Primera Dama de la República, niega que su pariente haya caído en un intercambio de disparos como dijo la Policía Nacional y aseguró que, por el contrario, el joven fue objeto de una ejecución extrajudicial.

“Cuando yo subí allá arriba, desesperada, uno de los comandantes me dijo, doña devuélvase que su hijo no está muerto, su hijo está vivo. Ellos llamaron refuerzos como que si fuera un súper delincuente, cuando llegó el refuerzo dijo uno ¿y no lo han matado todavía?”, relató la mujer, quien además es tía de Lisa Marina Elías García, quien admitió que participó en el atraco.

Mercedes García reclama de las autoridades no haber dejado que fuera la justicia que lo juzgara por los actos delictivos en los que estuvo involucrado.

“Ellos no le dieron un momento de arrepentimiento, de que la ley le aplicara lo que tenía que aplicarle por lo que hizo. Porque con la muerte no se resuelve nada, eso lo que le deja es dolor y problemas a los familiares. Yo no quisiera ver a una madre, a una familia en mis zapatos, porque uno nunca quisiera que lo de uno sea lo peor, sino lo mejor”, expresó.

De acuerdo con las declaraciones de la señora García, sus hijos siempre trataron de enseñarle a trabajar de manera honrada a Tiki Tiki, sin embargo desde hace dos años su nieto “cogió la calle”, obviando todos los consejos que sus parientes les daban.