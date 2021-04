$!“Intros” de anime viralizan la contienda por la presidencia peruana

Gran “opening” electoral

El diseñador e ilustrador agregó que su anime, que superó el medio millón de vistas, es una “sátira, burla, donde el mensaje principal es no defiendas a un candidato, al final han perdido y todos se han olvidado de ellos, y todos a su casa, ese es el mensaje principal”.

“Hate” y expectativa por segunda parte

La pieza viralizada recibió el aplauso de la mayoría y pedidos de que produzca una segunda parte, con donaciones de dinero incluidas, así como también muestras de odio.

“También he encontrado gente que ha echado bastante “hate” (odio), me preguntaban por qué ponía al final a Castillo, si acaso yo sabía (el resultado electoral), o por qué Keiko no muere como los otros personajes, si soy rojo (comunista)”, declaró.

El anime de Polo Verde se hizo en cuatro días, con el apoyo de dos exalumnos suyos de ilustración y animación digital, Gonzalo Cuadros e Italo Fuentes, y el mismo día de la votación lo terminaron con la imagen de Castillo alzándose la banda presidencial, antes de colgarlo en las redes.

“Nunca nos imaginamos (el resultado electoral), pero la gente piensa que yo ya sabía, que seguramente alguien me pagó, hay muchas conspiraciones”, expresó.

Ahora trabaja en la segunda parte de los comicios peruanos, el duelo definitivo entre el profesor del campo y la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), y tras haber rechazado ofertas para animar digitalmente a estos candidatos para sus propias redes sociales.

“Si quieren un producto que se trabaje desde otro estilo que no se identifique mucho con el mío, porque no estoy por ninguno de los dos”, afirmó Polo Verde.