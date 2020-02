$!35 años, madre y empresaria: así es la nueva Miss Alemania

'No tengo ninguna gana de ser la típica miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más', aseguró este domingo después de imponerse a las otras 15 candidatas y recibir la corona en el Europa-Park de Rust (suroeste de Alemania).

De hecho, ha avanzado que seguirá adelante con su vida y que trabajará sólo a tiempo parcial como Mis Alemania. Sus predecesoras, a diferencia, se habían tomado un año sabático para poder cumplir con la agenda de actos del título.

'La belleza es interior. El carácter y la experiencia vital son más importantes', aseguró von Hase en declaraciones al diario ' Bild'.