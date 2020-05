$!A subasta un raro manuscrito con letras del 'Blonde on Blonde' de Bob Dylan

Un raro manuscrito con algunas letras incluidas en el icónico álbum 'Blonde on Blonde' del compositor y músico estadounidense Bob Dylan se pondrá a la venta desde este martes y hasta el próximo día 12 en una subasta online en Sotheby's (Londres).

Según indicó hoy martes la prestigiosa casa en un comunicado, la subasta incluye algunas letras escritas a mano del tema 'Most Likely You Go Your Way', así como otras mecanografiadas para una canción abandonada, todo con un precio estimado entre las 12 000 y las 15 000 libras (entre 13 663 y 17 000 euros -14 824 y 18 445 dólares-).

Las letras del que sería su séptimo álbum de estudio, todo un clásico de Dylan y un trabajo de culto, fueron escritas en la ciudad de Nashville durante los primeros meses de 1966.