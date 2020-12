$!Alec Baldwin defiende a su esposa tras cuestionarse su origen español

Por su parte, el actor, de 62 años, hoy colgó un vídeo en el que, sin nombrar a su esposa, afirmó: 'Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas', y también criticó que la 'anonimidad de las redes sociales' invita a 'decir cualquier cosa'.

'He visto rumores online que cuestionan mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo seriamente y, para quienes preguntan, voy a reiterar mi historia como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España', escribió la celebridad.

Baldwin, cuyo apellido antes de casarse era Thomas, comenzó diciendo que 'a veces la gente no siempre reporta y escribe lo que dices', en referencia a entrevistas con medios en las que comparó la situación con 'el juego del teléfono'.

Quiso 'aclarar' que su vida ha sido un 'ir y venir' entre dos países y dos idiomas, por lo que tiende a 'mezclarlos' cuando lleva mucho tiempo hablando español o se pone nerviosa, algo que le causa 'inseguridad', y negó fingir ningún acento.

'Cuando crecía en este país (EE.UU.) usaba el nombre de Hillary, y en España usaba el nombre de Hilaria. Mi familia entera me llamaba Hilaria', afirmó la escritora, quien años antes de conocer a Alec Baldwin decidió 'consolidar los dos, porque había muchos documentos' bajo los diferentes nombres.

Sobre su etnicidad, dijo que es una 'chica blanca' y quiso 'aclarar que Europa tiene mucha gente blanca', pero que ella es una 'mezcla de muchas cosas' y creció 'con dos culturas'.

En un segundo vídeo, respondió a otras alegaciones explicando que su familia vive en España desde hace años pero 'nunca' ha dicho que su madre sea española, y reiteró que se mudó definitivamente a EE.UU. a los 19 años para ir a la universidad. EFE