Amelia Vega explota tras ser criticada por no postear sobre muerte de Kobe Bryant

Enojada y visiblemente afectada, así reaccionó la exMiss Universo, Amelia Vega, al cuestionamiento que le hiciera una usuaria de Instagram, sobre el por qué no había publicado nada sobre la muerte de Kobe Bryant, quien perdió la vida este domingo 26 de enero del 2020, junto a su hija y otros siete acompañantes al estrellarse el helicóptero en el que se desplazaba.

De forma categórica la también empresaria señaló: “ustedes se podrán imaginar cómo yo, como madre y esposa de un atleta que viaja por trabajo cada semana, cómo yo me he sentido; esta señora me insulta, hasta dónde hemos llegado que el que uno ponga o no un post tiene que ver con lo que uno piensa. A mí me ha dejado mucho qué pensar y reflexionar sobre el comportamiento humano”, cuestionó la exmodelo.

Aseguró que trajo este tema a colación para reflexionar y hacer un llamado sobre la importancia que se le está dando a las redes sociales. Hizo un llamado para que oren por la viuda de Kobe que no sólo perdió a su marido, sino también a su hija mayor.

“Hoy es un día para replantearse muchas cosas”, concluyó la única Miss Universo dominicana.

Vega está casada con el jugador de la NBA en el equipo Philadelphia 76ers, Al Horfon, con quien ha procreado tres hijos.