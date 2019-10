$!Apple inaugurará sus propios estudios con serie de TV sobre II Guerra Mundial

El gigante tecnológico Apple inaugurará sus propios estudios de producción con una miniserie sobre la II Guerra Mundial llamada 'Masters of the Air', que continuará las anteriores ficciones de HBO 'Band of Brothers' y 'The Pacific'.

La nueva miniserie se emitirá en la futura plataforma de 'streaming' Apple TV+, aunque inicialmente era un proyecto pensado para HBO pero que finalmente aterrizará en la oferta audiovisual de la compañía tecnológica, informó hoy The Hollywood Reporter.

'Masters of the Air' será la tercera historia sobre la saga basada en la II Guerra Mundial producida por Steven Spielberg y Tom Hanks.