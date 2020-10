$!Asesinan a balazos al actor Thomas Jefferson Byrd

El actor Thomas Jefferson Byrd, popular por haber participado en varias producciones del director Spike Lee, ha aparecido muerto en la madrugada del lunes en Atlanta con varias heridas de bala en la espalda, según ha confirmado a la revista Variety el departamento de policía de la ciudad.

Los servicios de emergencia llegaban poco después al lugar de los hechos, pero solo pudieron certificar su fallecimiento a los 70 años de edad. Por su parte, las autoridades policiales continúan investigando las circunstancias del suceso.

Según el New York Times, su representante, Craig Wyckoff ha explicado en su entorno que poco antes, el actor había tenido un altercado en una tienda, y la persona con la que mantuvo la discusión "ha debido de seguirle hasta casa". Sin embargo, Anthony Grant, portavoz de la Policía ha declinado confirmar o desmentir estas palabras mientras la investigación esté en curso.

Spike Lee, con el que trabajó hasta en ocho películas como Da Sweet Blood of Jesus, Chi-Raq o Red Hook Summer, se ha mostrado consternado con la trágica noticia y le ha dedicado una sentida despedida que ha compartido con todos sus seguidores y en la que ha repasado toda su filmografía junto a él.

"Me entristece mucho anunciar el trágico asesinato de nuestro querido hermano Thomas Jefferson Byrd la pasada noche en Atlanta, Georgia. Tom es mi hombre. Aquí puedes verle como el aterrador personaje de Error Barnes en Clockers. El hermano Byrd tambien hizo cosas geniales en Chi-Raq, Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer, Bamboozled, He Got Game, Get on the Bus, Girl 6 y Clockers. Todas nuestras condolencias y bendiciones a su familia. Descansa en paz hermano Byrd", escribió Lee.