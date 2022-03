¿A qué huelen las famosas? Estos son los perfumes que usan

Dime qué perfume usas y te diré quién eres. Bueno, el refrán no reza así, pero la realidad es que la fragancia que utilizamos dice mucho sobre nuestra personalidad y preferencias. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la fragancia que usan las famosas? Ya sea porque quieres oler como ellas o por simple curiosidad, puede que te haya surgido la duda y aquí te contamos.

Meghan Markle

La duquesa de Sussex tiene un exquisito gusto en cuanto a fragancias se refiere. Su perfume favorito es el Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone, una mezcla que combina el olor de olas de espuma blanca con el aire fresco a sal marina.

Emma Stone

Gardénia de Chanel es el favorito de Emma Stone. Se trata de un perfume de olor freso y sensual con toques de jazmín y flor de naranjo. Desde Chanel lo definen como “una estela floral y exuberante”.

Hailey Bieber

La modelo aseguró que después de oler el perfume West Side de Bond No. 9 a un chico joven, quedó encantada con el aroma. “Huele increíble. Me gusta porque no es una fragancia súper femenina”, dijo sobre la fragancia, de la familia olfativa Almizcle Floral Amaderado.

Victoria Beckham

“Un elaborado bouquet, destacan pétalos de violeta, orquídea rosa y bambú verde. El néctar de mandarina fresca baila sobre la sofisticada base de madera de sándalo infusionada”, así describen el perfume Room Service de Vilhelm Parfumerie, el que usa la empresaria y ex Spice Girl Victoria Beckham.

Margot Robbie

En una entrevista para Marie Claire, Robbie confesó que cuando era más joven no solía usar perfumes. “Solo me aplicaba un aceite esencial o lavanda en mi cabello, pero hace aproximadamente un año probé Deep Euphoria de Calvin Klein y ¡todavía me encanta!”, dijo en ese entonces. Referido perfume es de aroma floral, muy femenino.

La princesa Diana

Spring Flower de Creed era la fragancia favorita de Lady Di, la cual es de olor floral afrutado. Es también la preferida de otras famosas como Julia Roberts y Madonna, por lo que es considerado uno de los perfumes más aclamados entre las celebridades.