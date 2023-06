Vitamina C, el ingrediente de cosmética más viral

Antioxidantes. Una palabra cada vez más de moda, tanto en nutrición como en cosmética. Uno de ellos, la vitamina C, es uno de los ingredientes más codiciados en las rutinas de belleza, el básico de muchas expertas e “influencers”.

Pero ¿por qué de repente se habla tanto del poder de este principio activo en la piel? La respuesta está en las redes sociales y, concretamente, en Tiktok, donde la vitamina C se ha convertido en tendencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/21/550113879492-d0431d52.jpg Una piel con tono unificado es más fácil de conseguir usando Vitamina C. (LE CLAN ESTHÉTIQUE)

El reto del betadine

Para comprender el fenómeno viral de la vitamina C basta con comprobar los números en Tiktok: el hashtag #vitaminc tiene más de 3.200 millones de visualizaciones, y el derivado en español, #vitaminac, está cerca de llegar a los 1,000 millones.

¿El motivo? Uno de los últimos “trends” o retos de la plataforma, que pretende demostrar, supuestamente, la eficacia de los sérums que contienen esta vitamina, y que se ha convertido en un reto que muchos usuarios han repetido.

El funcionamiento de este experimento es sencillo: en un vaso de agua se añaden unas gotas de povidona yodada (conocido popularmente por el nombre de la marca “betadine”) y se mezcla, dando lugar a un líquido amarronado oscuro.

Después, habría que añadir unas gotas del sérum de vitamina C y mezclar. En algunas ocasiones, el líquido pasa a volverse de nuevo transparente, lo que en teoría se asocia a que el cosmético en cuestión es bueno (ya que hay otras ocasiones en las que esto no ocurre).

La explicación científica de esto es sencilla: el betadine contiene yodo, que es lo que le da su particular color, y la vitamina C al ser un poderoso antioxidante tiene la capacidad de reducir el yodo a yoduro o ácido yodhídrico, que es incoloro.

Sin embargo, “esto no justifica que el sérum sea bueno o no”, señala en un vídeo la tiktoker Lena Pons, farmacéutica experta en cuidado de la piel y que cuenta con casi 200.000 seguidores en esta red social.

Y es que “el experimento pone de manifiesto el poder de los activos antioxidantes presentes en la fórmula, pero eso no garantiza que hagan tal acción en nuestra piel”, dice Pons en otro de sus vídeos.

Eso depende de la formulación del producto, ya que “si los ingredientes que acompañan a la vitamina C no están equilibrados, no tiene por qué tener ese poder antioxidante en la piel”, explica la experta, que asegura que el experimento podría lograrse con zumo de naranja: “¿verdad que eso no te lo pondrías en la piel?”.

Además, según explica Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD a El Mundo, “existen derivados estables de la vitamina C que no interactúan con el yodo y están cada vez más presentes en productos cosméticos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/21/550113879494-693ac25a.jpg Con la vitamina C logramos una piel brillante y sin hiperpigmentación. (LE CLAN ESTHÉTIQUE)

Protección y resultados

Por lo tanto, que un sérum no logre volver incolora la mezcla de agua y betadine, no implica necesariamente que no tenga un buen efecto antioxidante en la piel. Y, por el contrario, que logre hacerlo, tampoco garantiza que vaya a funcionar en el rostro.

Experimentos y efectismo al margen, lo cierto es que la vitamina C lleva años usándose en cosmética, y son muchos los expertos que la recomiendan, como Estefanía Blanco (https://eblancol.com/), farmacéutica conocida en redes como @eblancol.

“En una rutina de prevención creo que hay dos ingredientes estrella que no pueden faltar, la vitamina C y el retinol, pero lo dicho, deberemos tener en cuenta el estado de la piel y muchos otros factores”, dice a Efe.

Por su parte, Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma Nezeni Cosmetics, tiene claro su consejo para tratar las arrugas faciales: “protégete con antioxidantes como la vitamina C”.

¿El objetivo? “Neutralizar los daños de los radicales libres en las células, que provocan los signos de envejecimiento cutáneo y la pérdida de flexibilidad”, dice Sáenz en un comunicado de Le Clan Esthétique.

Desde la marca, recomiendan su sérum con arbutina y vitamina C, una combinación muy de moda en cosmética: “se aplica en las áreas afectadas del rostro por la hiperpigmentación, siempre evitando ojos, labios y alrededores de la boca”.

Pero este principio activo no solo está presente en forma de sérum, también puede formar parte de otros productos, como cremas, tónicos, limpiadores, mascarillas… Por ejemplo, en la marca Lush lo utilizan como ingrediente en su exfoliante “Bright and Beautiful”.

“Me encanta el color rosa cuando abres el bote, el cosquilleo de la vitamina C y como luce mi piel después de utilizarlo”, dice Rowena Bird, cofundadora de la marca e inventora del producto, que contiene un 10% de vitamina C y del que asegura que “muestra resultados inmediatos”.

Así que ya saben, pueden darle un buen chute de vitamina C a su piel si lo desean como parte de su rutina cosmética, aunque no es necesario que lo hagan con zumo de naranja aclarando primero el betadine.