"Skincare" y maquillaje en niñas: la peligrosa tendencia de las redes sociales

Si dedicas gran parte del tiempo que pasas en redes sociales como Instagram o TikTok a hacer 'scroll', es muy probable que te hayas topado con uno que otro video de niñas documentando sus rutinas de "skincare" y "get ready with me" con maquillaje incluido.

Esta moda cobra fuerza en el mundo virtual. Para muchos, no es más que un pasatiempo infantil que podría considerarse tierno y adorable, pero para los especialistas en el cuidado de la piel es motivo de alarma. ¿La razón? Utilizar productos cosméticos no aptos para la infancia puede traer consecuencias en la piel.

Así lo advierte la dermatóloga Sarah Paulino, quien atribuye esta tendencia al acceso desde temprana edad que tienen los niños a las redes sociales. "Allí las niñas ven contenidos que no son para su edad, siguen tiktokers, instragramers e influencers que son mayores y que recomiendan productos", explica.

A esas niñas entre 8 y 12 años que ya usan productos de cosmética se les ha bautizado como Sephora Kids, en referencia a la popular cadena de cosméticos. Una de las más conocidas es la hija mayor de la empresaria y socialité Kim Kardashian, North West, de 10 años.

Cuándo empezar

Si bien el cuidado de la piel debe comenzar desde el nacimiento, son los productos que se utilizan los que marcan la diferencia. "La rutina para un recién nacido comienza con un jabón syndet de baño y crema hidratante". A partir de los seis meses, refiere, se debe agregar un protector solar mineral de niños.

En el caso del maquillaje, dice que lo más recomendable es empezar a utilizarlo en la adolescencia llegando a la adultez. Esto así porque los productos de maquillaje están diseñados para atravesar la barrera cutánea, que en las niñas aún es extensa y delgada, por lo que esta práctica puede dañar la piel si se inicia a temporada edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/29/skincare-nina.jpg

Los daños que causa

La mayoría de productos de belleza contienen alfahidroxiácidos y retinoides, los cuales, según explica Paulino, pueden ocasionar irritaciones, quemaduras, escozor, rojez, descamación, inflamación, ampollas o costras en la piel de las niñas.

Estos componentes suelen usarse para reducir las líneas de expresión, la renovación celular, estimular la producción natural de colágeno y la elastina de la piel. Como por lo regular no empezamos a perder colágeno hasta los 25 años, este tipo de rutinas faciales resultan más nocivas que beneficiosas en niñas.

El maquillaje, por otro lado, puede derivar en dermatitis por contacto, alergias y provocar disrupción hormonal cuando se utiliza a destiempo. Según reseña la agencia AFP, en Estados Unidos, donde es más popular la moda de skincare en niñas, se ha detectado "un aumento en las consultas por reacciones cutáneas y problemas derivados del mal uso de estos productos".

La recomendación de los expertos es siempre acudir a un especialista en el área antes de utilizar productos de belleza que vayan acorde al tipo de piel y la edad.

El aspecto psicológico

Además de los daños a la piel, el uso de cosméticos en niñas también afecta de forma negativa a nivel psicológico. El dermatólogo estadounidense Danilo Del Campo asegura a AFP haber detectado problemas de autoestima en niñas pequeñas que sienten la necesidad de corregir defectos que ni siquiera existen.

Michaël Stora, un psicoanalista experto en prácticas digitales, agrega que mientras se espera que a esta edad las niñas estén jugando con muñecas, las muñecas son ellas. Y al subir sus videos a redes sociales, se exponen a una intensa presión social que no están preparadas para enfrentar a su edad.