Haidy Cruz responde a críticas por estar en el Miss RD Universo a los 46 años

La coach de salud y fitness Haidy Cruz llamó a no limitarse e ir por sus sueños, así como ella lo ha hecho al participar en el Miss República Dominicana Universo 2024 (Miss RD Universo), luego de que el certamen internacional quitara el rango de edad, entre otras reglas.

La representante de Montecristi hizo un live este miércoles luego de los ensayos para el concurso de este domingo n el que agradeció el apoyo aprovechó para contestarles a los que la critican por incursionar en el Miss a los 46 años.

También la cuestionaron por no tener el "físico adecuado" y el cuerpo "demasiado trabajado".

"Es una lástima que personas como tú sean las que quieran cortar alas, quizás a ti te cortaron las alas para tu no poder desarrollar lo que en un momento quisiste, pero tú también puedes", respondió cortante Cruz a una seguidora.

Continuó: "Tu quizás estás diciéndome que yo no encajo en ese reinado, a esta palma no la tumba cualquier viento y menos una persona que está comentando desde sus limitaciones".

La experta en fitness le aconsejó a la usuaria de Instagram que salga de esa burbuja y se atreva a cumplir sus sueños "porque nadie puede vivir los sueños por mi".

"A todas las que no se atreven, a las que todavía no han despertado esa chispa interna o no la han dejado salir, yo estoy en representación de cada una de ustedes. Vamos por todo, sí se puede señores" Haidy Cruz Coach en fitness “

A esas personas con opiniones negativas, la modelo las llamó en su post "robasueños".

En otra publicación con la banda que la identifica como representante de Montecristi, reiteró que la vida se trata de ser valientes, atreverse y entender que "los sueños no tienen fecha de caducidad".

La edición número 68 del Concurso Nacional de Belleza Miss República Dominicana regresará al gran centro de convenciones Sambil Santo Domingo el domingo 5 de mayo de 2024 a las 9:00 p.m., con transmisión nacional por la planta televisora Color Visión Canal 9.

Un poco más

Nacida en Santiago de los Caballeros, Haidy es madre de dos hijos. Se graduó en Ingeniera Industrial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), pero se ha dedicado al fitness. Tiene más de 11 certificaciones en: comunicación, nutrición bioquímica fitness y fitness.

Ha participado en cuatro películas. Ha ganado en 10 ocasiones competencias de fitness en la categoría Bikini Wellness. Autora del libro "Sin dieta ni excusas" y es CEO de la línea de suplementos Haidy Cruz Fit.

Un total de 18 candidatas competirá por la corona para suceder a la actual reina Mariana Downing , y representará a República Dominicana en el Miss Universo 2024 , que se celebrará este año en México.