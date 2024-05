¿El producto más viral en belleza? Las gotas autobronceadoras

Las pieles ligeramente doradas son tendencia, y conseguirlas de forma saludable se convierte en uno de los retos esenciales para las firmas de belleza y cosmética, que depuran fórmulas similares al autobronceador corporal que incorporan cuidados y compuestos para cuidar y nutrir la piel del rostro además de darle un buen color.

"Al igual que en el cuerpo, para obtener un buen resultado previo a añadirlas a la rutina de cuidado facial la piel debe estar limpia, exfoliada regularmente y previamente hidratada", explica el maquillador Alberto del Sol para obtener los mejores resultados de este tipo de fórmulas.

Con buena rutina de limpieza e hidratación, este producto se convierte en la piedra angular para conseguir una tez de aspecto saludable.

"Lo ideal es aplicarlas tras la rutina de sérum y limpieza habitual, mezcladas con la crema de día que se utilice", desgrana del Sol, que incide en aumentar la dosis según los resultados que se deseen.

Te puede interesar Cómo cuidar tu cabello en días de calor intenso

Clásicos e infalibles

Aunque aplicar estas fórmulas de forma específica en el rostro es una tendencia de belleza viralizada por plataformas como TikTok, existen firmas que trabajan el formato del autobronceado desde hace décadas. Clarins lleva cuarenta años trabajando en fórmulas que dejen acabado natural, hidraten y huyan del efecto parcheado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/55013582702-2.jpg Para mejores resultados, las gotas autobronceadoras se aplican junto a crema hidratante. (SHINY D)

El secreto reside en que el propio compuesto no reseque ni apague la piel, algo que según indican desde la firma reside en sus compuestos elaborados "con extracto de higo y aloe vera, frutos con gran poder hidratante" que utilizan en gotas bronceadoras realizadas en un 99% a partir de ingredientes naturales.

"Estos concentrados se mezclan con los tratamientos faciales habituales para obtener un tono soleado a medida", dicen desde la firma, recomendando "dos o tres gotas para el rostro" si se desea repetir la aplicación durante los días posteriores.

Viralizados por las redes sociales

Se han colado en los neceseres de belleza de las secciones "GRWM" -del inglés, "get ready with me" o prepárate conmigo-, en la que las influyentes muestran sus rutinas diarias de hidratación y maquillaje, y se han convertido en las más buscadas en esta plataforma de redes sociales con más de 20 millones de visitas.

Desde que la firma de belleza "Drunk Elephant" debutase en Estados Unidos, sus productos se han convertido en los favoritos de las redes sociales, y estas gotas bronceadoras, apodadas en redes como "el bronceado del otoño", se han popularizado, entre otras cosas, gracias a su fácil aplicación y a su listado de ingredientes.

"El complejo ´D-BronziTm´ es una combinación de polvo de cacao crudo sin refinar que añade una infusión de polifenoles a la piel, un tetrapéptido y un cronopéptido que imitan los beneficios antioxidantes de la vitamina D", explican desde la firma sobre la fórmula, libre de siliconas y que debe aplicarse "siempre junto a sérum o crema hidratante".

Además del aspecto de bronceado natural y luminoso, "su mezcla de antioxidantes protectores refuerza las defensas de la piel frente a la contaminación y los factores de estrés medioambiental", añaden sobre este segundo pilar más buscado junto a compuestos bronceadores; hidratación y cuidado de la piel.

Con seda hidrolizada para revitalizar la piel

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/55013582702-1.jpg La intensidad del bronceado es regulable. (SHINY D.)

"La seda hidrolizada es un ingrediente utilizado en cosmética y derivado de los noils o restos de fibra corta del hilo de seda", explican desde la firma Glowfilter sobre el principal activo de sus gotas bronceadoras, un componente rico en aminoácidos que actúa en la piel como una barrera protectora y tiene efecto revitalizador de la piel.

El producto se ha convertido en uno de los más vendidos de la firma de belleza gracias, entre otras cosas, a su rápida absorción.

"Después de un proceso en el que el hilo se limpia, se desgoma y se combina con otros similares, se somete a hidrólisis controlada, mediante la que se obtiene esta proteína de seda en un líquido transparente", explican.

A partir de seis horas desde su aplicación y de forma progresiva, los resultados duran varios días en la piel. "Cuatro gotas es un bronceado suave, mientras que con seis nos acercamos a un bronceado dorado, ocho a uno medio, y doce si quieres uno oscuro", explican sobre la forma idónea de aplicación.

Piel bronceada y protegida

El hecho de que estéticamente la piel luzca bronceada no quiere decir que lo esté. De la misma forma, la aplicación de estos productos actúa como un velo, pero no aisla la piel de los daños solares, por lo que utilizar protector solar sigue siendo indispensable.

Desde Collistar proponen utilizar productos en gotas a modo de tándem, en primer lugar, proponen aplicar gocce magiche autobronceadoras, enriquecidas a base de vitamina E, para posteriormente lavarse las manos y proceder a las gotas protectoras, "gocce magique protectoras SPF 50".

Creadas para proteger rostro, cuello, escote y manos mediante una textura fluida que se extiende fácilmente, esta fórmula protectora cuenta con los activos de la niacinamida, el potente antienvejecimiento por excelencia a la que se suman los beneficios "del agua de arroz italiano hiperfermentado, que es homogeneizador y antioxidante".