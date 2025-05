Opciones para estilizar el rostro: del yoga facial a la tecnología estética

Para adelgazar la cara y darle una apariencia más estilizada, existen diversos tratamientos que pueden ayudar a reducir el volumen en ciertas áreas y mejorar la definición de los contornos: cosméticos, tecnológicos, químicos, quirúrgicos o incluso físicos, como la estimulación facial mediante gimnasia o dispositivos electrónicos, según los especialistas en estética.

Se puede afinar el rostro mediante neuromodeladores, unos compuestos que, según explica la doctora Victoria Prats producen una parálisis o relajación temporal de los músculos en los que se infiltran con precisión y en áreas específicas, y entre los cuales destaca la toxina botulínica, conocida con la marca comercial de Bótox.

Para la doctora Any Ramírez otra opción para afinar y mejorar el contorno facial es “levantar la zona de los pómulos infiltrando ácido hialurónico”, sustancia que está presente de forma natural en nuestra piel, articulaciones, músculos y otros componentes del cuerpo, y ayuda a retener el agua de los tejidos, manteniendo su condición, elasticidad y firmeza.

Para corregir una cara redonda, también pueden ser efectivos algunos tratamientos destinados a eliminar acumulación no deseada de grasa en la zona de la papada y el cuello, como la infiltración de ácido desoxicólico de origen sintético (Belkyra) o de neuromoduladores para definir la línea de la mandíbula, según explica Ramírez.

Otra técnica estética, en este caso quirúrgica, para corregir la redondez del rostro relacionada con la acumulación de grasa bajo la barbilla, es la liposucción de papada (aspiración con finas cánulas a través de una incisión oculta en el pliegue del mentón), que puede complementarse con HIFU facial (aplicacio´n de ultrasonido en puntos especi´ficos del rostro), según Ramírez.

Otra solución, también en quirófano y recomendada por los especialistas en belleza y salud. consiste en extraer las ‘bolas de Bichat’, dos ‘bolsas’ de grasa bucal que tenemos en la zona de las mejillas (debajo del po´mulo), mediante una cirugía denominada bichectomía, la cual es ambulatoria, se efectúa con anestesia local, dura entre 30 y 60 minutos y se realiza mediante una pequeña incisión intraoral, que no deja cicatrices visibles.

Esta opción puede ser recomendable para aquellas personas que no consigan adelgazar su cara con otros métodos no invasivos, como las inyecciones de productos, consultando a un profesional que estudie su caso en particular, según los especialistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/30/crema-cara-da28287a.jpeg

Opciones cosméticas

La cosmética también puede ayudar a adelgazar la cara, en cierta medida, aplicándose en la zona cremas reductoras o mascarillas caseras a base de avena y yogur, por medio de masajes faciales, que deben ser muy persistentes y siempre en círculo y continuados, para poder tener un efecto apreciable, explica Alexander Pérez, especialista en tecnología estética.

Además, “es necesario hidratarse mucho más y hacer un uso rutinario de buenas cremas hidratantes y reafirmantes”, señala Pérez, director ejecutivo (CEO) de Wonder Technology.

Pérez explica que los productos cosméticos pueden aportar ciertos beneficios a aquellas personas que tienen la cara algo gordita y quieran verla más perfilada, aunque no está demostrado que produzcan resultados en todos los casos.

Este experto aconseja “informarse y asesorarse para encontrar la mejor firma cosmética que tenga este tipo de productos”.

Infiltraciones y aplicación de frío

Otra técnica utilizada en los centros y clínicas de medicina estética son los inductores de colágeno.

Estos productos se inyectan en el rostro para activar la producción natural de esta proteína (el colágeno) que fomenta que la piel se mantenga saludable y tersa, y que pueden ayudar a disimular la papada y redefinir el contorno natural del rostro, según Pérez.

La criolipólisis, o aplicación de fri´o sobre una zona localizada del rostro, también ayuda a reducir la grasa de la papada, al poner en marcha una serie de mecanismos celulares, que conducen a la eliminación de las células adiposas y a que sean expulsadas del cuerpo de manera natural.

Gimnasia facial

Una práctica efectiva para adelgazar las mejillas, y también combatir la flacidez, es la gimnasia o yoga facial, una serie de ejercicios que movilizan la musculatura de la cara, y tienen un efecto tonificador si se efectúan en casa de manera metódica, con el número de repeticiones adecuado y un masaje posterior.

Aunque “el yoga facial y la gimnasia faciales no tienen contraindicaciones ni riesgos”, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un especialista, para efectuar los movimientos y masajes de manera correcta, destaca Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/30/wonder-face-cc456db4.jpg

Estimulación electrónica

Señala que la tonificación de la musculatura facial también puede conseguirse de manera más rápida y menos trabajosa, con asistencia tecnológica, por medio de un dispositivo que combina las emisiones de radiofrecuencia y de estímulos neuromusculares, provocando contracciones musculares que drenan y remodelan la zona submaxilar, restableciendo la definición del rostro.

Este sistema, denominado Wonder Face y disponible en centros especializados, consta de una serie de parches o apósitos (terminales) autoadhesivos conectados por medio de cables a una máquina con componentes electrónicos.

Estos apósitos se colocan sobre la frente, los pómulos y el cuello de la persona, y le aplican las emisiones generadas por la máquina electrónica, en puntos clave del rostro, durante 25 minutos, consiguiendo un efecto reductor de la papada y mejorador del contorno facial, según Pérez.

Además de adelgazar la cara de una manera rápida y segura, este sistema electrónico ayuda a tonificar y fortalecer los músculos faciales evitando la flacidez y rejuveneciendo el rostro, tanto en hombres como mujeres, concluye.

(Texto: Rocío Gaia)

