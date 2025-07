Aumento de labios: más natural, menos evidente

"No vienen buscando ´unos labios nuevos´, sino armonía facial, bienestar y naturalidad", explica el doctor mexicano Jorge Mercado a EFE sobre el procedimiento en el presente, arrojando las claves esenciales a tener en cuenta para quien quiera someterse a este procedimiento evitando resultados indeseados.

Si hace años se priorizaban volúmenes marcados y perfiles muy definidos, el enfoque contemporáneo se dirige hacia la naturalidad, el respeto por la anatomía individual y la integración del tratamiento en un plan de armonización facial global, una transición que responde a una mayor conciencia por parte de los pacientes.

La clave de un buen relleno: que sea imperceptible

Hablar de naturalidad en medicina estética puede parecer una paradoja, pero se ha convertido en la verdadera aspiración de muchos pacientes y el estándar ético de los mejores profesionales. En este contexto, la comunicación previa es determinante.

"Hablar mucho con la paciente. Entender qué busca, pero también explicarle con sinceridad lo que realmente podemos conseguir", afirma Mercado. "La naturalidad nace del diálogo, de la planificación médica, y de saber cuándo no hacer. A veces lo más estético es no intervenir, o hacerlo de forma tan sutil que nadie pueda señalarlo".

¿Y cómo se reconoce un buen trabajo de labios? El especialista lo resume con claridad: "Que se vea bonito, pero que no se note qué se ha hecho. Unos labios bien tratados no llaman la atención: acompañan. Se integran en el rostro, suman expresión, naturalidad y equilibrio. Y, sobre todo, respetan la esencia de quien los lleva".

No todos los labios pueden —ni deben— ser iguales

Uno de los errores más comunes en la práctica del aumento de labios es aplicar un patrón estético universal a rostros que reclaman una intervención específica y delicada. La idea de un "labio ideal" ha sido desmentida por la experiencia clínica y los propios resultados a largo plazo.

"Cada labio tiene una forma, una historia y un entorno facial único. Aplicar el mismo diseño a todos los rostros conduce a resultados artificiales", advierte el doctor. "Lo que nos guía es el equilibrio con el resto del rostro, la armonía en la expresión y el respeto profundo por la anatomía de cada persona".

Este principio también es la mejor herramienta para evitar complicaciones frecuentes como la migración del producto o el temido ´efecto duck face´. Según Mercado, estos problemas se originan "por la acumulación excesiva de producto, el uso inadecuado de planos o no respetar los tiempos de reabsorción".

Además, "muchas veces se infiltra sin una valoración previa del estado del tejido". Frente a ello, la clave es una praxis responsable y honesta: "Revisar lo que ya hay antes de tratar y recordar siempre que no hacer nada también es una opción válida", enfatiza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/18/aumento-de-labios-2-423e9677.jpg

Del volumen al equilibrio: un cambio de paradigma

"Hace unos años sí era más habitual que las pacientes vinieran solicitando labios como tratamiento específico, pero actualmente, quienes acuden a nuestra consulta ya conocen nuestro estilo y confían en nuestro criterio. No vienen buscando ´unos labios nuevos´, sino armonía facial, bienestar y naturalidad", detalla el doctor.

Este giro responde a una visión holística del rostro, en la que el labio no se trata como una zona aislada, sino como una estructura interrelacionada con otras áreas anatómicas, una corriente en medicina estética que parte del estudio individualizado de cada paciente.

En palabras del especialista, "gracias a la técnica de reestructuración dinámica que aplicamos, el labio se trata como parte de un todo. La anatomía que lo rodea es igual o casi más importante que el labio en sí", añade el doctor.

Una tendencia con matices generacionales

En un entorno marcado por el impacto de las redes sociales y el auge de los filtros digitales, muchos procedimientos estéticos han ganado popularidad entre los más jóvenes, en particular entre los nacidos después del año 2000.

El aumento de labios, por su visibilidad inmediata y su asociación con determinados cánones virales, ha sido uno de los más compartidos, imitados y solicitados. Sin embargo, en la práctica clínica, el perfil del paciente que se somete a este tratamiento va más allá de una franja etaria concreta.

"Nuestro perfil de paciente habitual está en una franja más madura, entre los 30 y los 50 años. Son personas que valoran el autocuidado con conciencia y entienden que la medicina estética va más allá de una tendencia", apunta el doctor Mercado.

"Aun así, cuando tratamos a pacientes más jóvenes, nuestro enfoque sigue siendo el mismo: diagnóstico individualizado, prevención de excesos y acompañamiento realista", enfatiza sobre la importancia de seguir estos puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/18/aumento-de-labios-3-6aca52fd.jpg

Técnicas personalizadas frente a métodos estandarizados

Frente a la proliferación de técnicas y productos en el mercado, uno de los grandes retos es discernir cuál es el mejor método para cada paciente. En este punto, la personalización es clave. "No creemos en técnicas estandarizadas. La clave está en observar el rostro como un conjunto y tomar decisiones personalizadas", subraya.

"En nuestra consulta utilizamos la reestructuración dinámica, una técnica propia que nos permite restaurar y equilibrar los tejidos respetando la anatomía, la edad y la expresividad facial. No se trata de hidratar, perfilar o proyectar en abstracto, sino de embellecer sin que se note ´el qué´", explica.

Esta filosofía también implica una ruptura con el modelo aspiracional que predominó en otras épocas, donde muchas personas acudían a consulta con una imagen idealizada, generalmente inspirada en celebridades.

"Afortunadamente, nuestras pacientes no nos traen fotos de famosas. En general, buscan reencontrarse consigo mismas, recuperar frescura, sentirse favorecidas y en equilibrio con su imagen. No persiguen parecerse a nadie más, y saben que nuestro enfoque parte de preservar su identidad, no de transformarla".

La duración real del ácido hialurónico y la importancia del tiempo

Una de las principales dudas entre quienes se plantean este tratamiento es la duración del efecto del ácido hialurónico, el componente utilizado en la formulación de rellenos labiales. Aunque se pensaba que el producto se reabsorbía completamente en cuestión de meses, la evidencia clínica apunta a que su permanencia es mucho más prolongada.

"Llevamos años advirtiendo que el ácido hialurónico no desaparece tan rápidamente como se creía", confirma. Por este motivo, señala que "lo más habitual es hacer una revisión al año y, si es necesario, realizar una pequeña puesta a punto. Pero siempre individualizamos, y muchas veces es preferible dejar pasar tiempo si el tejido está bien".

Lejos de los estigmas y excesos del pasado, el aumento de labios se consolida como una herramienta eficaz dentro de la medicina estética siempre que se practique con criterio clínico, sensibilidad artística y respeto por la individualidad.

En la era de la visibilidad constante, la intervención que mejor funciona es aquella que no se detecta, sino que potencia sin alterar. Porque, en definitiva, la belleza no está en lo evidente, sino en lo armónico.

(Texto: María Muñoz Rivera)

