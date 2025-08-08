Redensificar, la palabra mágica para una piel firme

La flacidez puede ser de dos tipos, de piel o muscular y está asociado principalmente a la edad. ( EFE )

Redensificar es un término vinculado a la necesidad de las pieles maduras, pero no hay que olvidar que todas, todas, necesitan una cosmética capaz de regenerar y reforzar su estructura a partir de la treintena.

Cuatro aportes en los que la firma Montibello logra redefinir la piel de la cara con una fórmula de colágeno vegano bioidéntico que estimula y preserva las reservas de colágeno y así conseguir una piel más firme "reforzando la estructura de la piel desde su origen", señalan desde la marca.

Según inciden sus especialistas, el gel en crema aporta densidad a la piel y restaura su firmeza al aumentar el colágeno, además reduce la profundidad de las líneas de expresión; mientras que la crema reafirmante aporta nutrición inmediata, lo que revitaliza la piel y le da un aspecto más saludable y rejuvenecido.

La suavidad de la textura del sérum redefine el óvalo facial y aporta elasticidad a la piel de manera inmediata.

Para pieles mixtas y grasas, Lierac apuesta por su gama Lift Integral. Las pieles mixtas a grasas se caracterizan por una producción excesiva de sebo, lo que provoca un aspecto brillante, poros visibles e imperfecciones, por lo que esta gama busca matificar.

"Cuando está deshidratada, la piel produce aún más sebo. Además, estas pieles también están expuestas al envejecimiento cutáneo, por lo que requieren texturas específicas, capaces de aportar la dosis justa de hidratación sin sobrecargar la epidermis", advierte el laboratorio.

Para ello utilizan una fórmula basada ARN de Rosa, que estimula la síntesis de colágeno; extracto de Tulipán Negro rico en antioxidantes y Ácido Hialurónico de bajo peso molecular, obtenido mediante biotecnología y de origen 100 % natural, que estimula la producción de ácido hialurónico.

Este trío conforma el sello de esta gama que actúa sobre el colágeno, la elastina y el microelemento.

Reafirmante corporal.Pero no solo el rostro necesita nutrición y reafirmar la piel, el cuerpo requiere entrenamiento y Biotherm está dispuesta a darlo con una crema reafirmante corporal Collagen Fit con la que conseguir luminosidad, hidratación y una piel más elástica y firme, en la que ha introducido colágeno en el cuidado corporal.

El colágeno es la proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel y la firma francesa lo incorpora amplificado por Biotech Plankton, un ingrediente de origen natural, rico en 35 nutrientes, que potencia la producción de colágeno, reparando y reforzando la barrera cutánea de la piel.

Combatir la flacidez

Según sus test, un 96 % de las mujeres que lo utilizaron han afirmado que notaron mayor firmeza en brazos, cintura, caderas, muslos y glúteos.

Los especialistas de Somatoline Cosmetic advierten de que la flacidez puede ser de dos tipos, de piel o muscular y está asociado principalmente a la edad, comienza a aparecer a partir de los 35 años.

"Sin embargo, hay otros factores que también pueden desencadenarla, como los cambios hormonales, el posparto, la mala alimentación, la falta de hidratación o la ausencia de ejercicio físico", indican.

La exposición solar, el tabaco o los cambios drásticos de peso favorecen la flacidez, por ello, evitar los alimentos ultraprocesados, que provocan acumulación de grasa, beber agua abundante, hacer ejercicios de fuera y aplicar una cosmética adecuada ayudan a tensar la piel.

Una de las apuestas de su formulación es la gama Body-Lift, una crema corporal redensificante ideal para pieles maduras, enriquecida con un fito-activo hiperfermentado reafirmante, un fito-péptido de hojas de alcachofa y otros activos específicos como el Extracto de Algas Kombú, Manteca de Karité, Geranil Isopropanol y Aceite de Arroz.

Estos ayudan a fortalecer la estructura cutánea, estimulando la producción de colágeno, además de reafirmar y recompactar los tejidos cutáneos, haciendo la piel más gruesa y firme al tacto.

