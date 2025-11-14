Labios oscuros, del recuerdo noventero a protagonista del maquillaje

Las pasarelas apuestan por los labios oscuros como protagonistas. ( EFE )

Este otoño muchas personas optan por renovar su estética, probar nuevos tonos e introducir un halo oscuro en el maquillaje. Pero no todo vale, aunque los labios oscuros están de vuelta, existen unas reglas a seguir para lucirlos tal cual dictan las prescriptoras de belleza.

Sandra Valero, desde la firma de maquillaje 3INA, advierte que esta tendencia no es un capricho pasajero: "Los labios oscuros transmiten fuerza y sofisticación, y son perfectos para una temporada donde buscamos estilos más arriesgados y expresivos, que den algo de chispa".

Valero destaca que esta coyuntura emocional favorece el retorno de tonos intensos. En las recientes pasarelas, maquilladores del calibre de Pat McGrath han apostado por el resurgir del negro en el maquillaje labial, en contraste con los años en los que predominaban los neutros, nudes y tierras.

Un labio oscuro para cada rostro

Para Sandra Valero, los labios oscuros no son un territorio exclusivo. "Independientemente de tu forma o tono de labios o piel, puedes encontrar un labial oscuro perfecto para ti", afirma. La clave reside en adaptar el color y la textura al estilo personal, favoreciendo sin sacrificar comodidad.

Para quienes desean subirse a la tendencia, pero aún no se atreven con cobertura total, Valero sugiere opciones más suaves: "Coberturas más ligeras con efecto ´glossy´ permiten llevar un tono oscuro, pero con algo de transparencia". De ese modo, el labial actúa como un guiño oscuro, sin convertirse en máscara.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/labios-oscuros-e2c360e0.jpeg

Técnica y precisión: claves para que el labial oscuro funcione

El reto al aplicar labios oscuros reside en la precisión y en evitar que el color se difumine o "vagabundee". Valero subraya la importancia del perfilador: "El delineador es imprescindible: perfila y difumina ligeramente antes de aplicar el labial. Así controlas la forma, evitas que se mueva y consigues mayor precisión".

El perfilador ideal debe coincidir con el tono del labial; sin embargo, Valero plantea también una alternativa creativa: "Si te sientes creativa puedes crear efectos degradados utilizando un perfilador negro".

La técnica consiste en delinear, difuminar hacia el centro y rellenar con el labial, de modo que se obtenga un efecto degradado sutil que suaviza la transición entre piel y pigmento, un efecto por el que se suelen decantar Rosalía o el clan de las Kardashian, precursoras en este tipo de delineado.

Voces del mundo fashion: pasarelas y celebridades

El renacimiento de labios oscuros no ocurre en aislamiento; las pasarelas y las celebridades impulsan su popularidad. En la pasarela de Schiaparelli para la temporada otoño/invierno, Pat McGrath elaboró labios negros acompañados de un acabado gloss, generando contraste dramático con el resto del rostro limpio.

Por otro lado, Vogue señala que el marrón chocolate es el tono de labial que hay que conocer para este otoño, apreciado como un guiño moderno al estilo de los ´90. Aquí se menciona que celebridades como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski y Dakota Johnson adoptan ese tono en sus estilos.

El regreso de los tonos oscuros también aparece en los reportes de tendencias de maquillaje: Who What Wear destaca "Dark Matte Lips" como uno de los estilos más elegantes para el otoño.

Aunque los labios intensos evocan imágenes de alfombra roja o sesiones editoriales, su retorno tiene sentido también en la cotidianeidad. En la transición de verano a otoño, muchas personas buscan renovar su apariencia y seguir tendencias que otorguen personalidad sin resultar excesivas.

Así, los tonos oscuros pueden convertirse en un contraste elegante con prendas más neutrales y paisajes otoñales.

Sandra Valero enfatiza que la adaptabilidad del labial oscuro es fundamental: "Puedes encontrar un labial oscuro perfecto para ti", y añade que no es incompatible con la naturalidad si se elige la fórmula y el tono adecuados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/labios-oscuros-3-9651c2e7.jpeg

Precauciones y consejos finales

Para lograr un resultado impecable, la constancia y la técnica son cruciales. Valero insiste en el valor del delineador y su correcta aplicación. También recomienda experimentar con fórmulas ligeras como los "lip oils" oscuros para suavizar la experiencia al iniciarse en la tendencia.

Otro punto clave es favorecer la hidratación previa del labio. Al aplicar pigmentos tan intensos, las fisuras y sequedad se acentúan, por lo que preparar la piel labial con bálsamos ligeros es útil para que el color se aporte de forma uniforme.

Finalmente, es importante recordar que no existe un solo "labio oscuro ideal", sino una gama de matices y acabados que permiten adaptarlo a cada persona. La experimentación informada, con consejos técnicos adecuados y tonalidades favorables, puede convertir esta tendencia en un recurso sofisticado, accesible y personal.

Para que los labios oscuros funcionen como protagonista, es esencial modular el resto del maquillaje. En 3INA abogan por piel fresca, luminosa, mejillas suaves y ojos discretos.

"El maquillaje no tiene reglas, aunque si queremos conseguir el estilo de tendencia, recomendamos mantener la piel fresca y luminosa para conseguir un efecto limpio, complementando los labios oscuros con mejillas suaves y ojos discretos para que estos se conviertan en el centro absoluto del estilo".

Este enfoque minimalista en rostro y mirada permite que el labial destaque sin competir con otros elementos faciales. En la práctica, se busca evitar sombras recargadas o contornos agresivos que distraigan del punto focal: los labios.

Dentro de la gama oscura, la experta distingue subtonos y usos específicos:

"Los marrones favorecen pieles cálidas y estilos naturales sofisticados";

favorecen y sofisticados"; "Los granates son universales y aportan elegancia ";

son y aportan "; "Los frambuesas muy oscuros van genial en pieles frías y para quienes buscan un efecto más vanguardista";

y para quienes buscan un efecto más vanguardista"; Y, por supuesto, "el negro puro, la propuesta más arriesgada pero también más impactante, que crea un halo de misterio y seguridad".

(Texto: María Muñoz Rivera)