Estée Lauder recibe multa millonaria en Canadá por químicos eternos

Canadá castiga a Estée Lauder por productos con sustancias tóxicas ( ARCHIVO )

Canadá multó este lunes a la multinacional estadounidense de cosmética Estée Lauder por 750.000 dólares canadienses (550.000 dólares de EE.UU.) por importar y distribuir en el país productos que contenían sustancias perfluoroalquiladas, los llamados 'químicos eternos'.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá señaló en un comunicado que el pasado 13 de enero, la empresa se declaró culpable ante un tribunal canadiense de dos cargos de incumplir las leyes medioambientales canadienses.

En concreto, Estée Lauder importó y vendió en Canadá, de forma ilegal, lápices de ojos que contenían perfluorononyl dimethicone, una sustancia perfluoroalquilada (PFAs, por sus siglas en inglés) que se denomina 'químico eterno' por su persistencia en el medio ambiente.

Las autoridades canadienses descubrieron la presencia de PFAs en los productos de Estée Lauder gracias a una inspección rutinaria realizada en 2023. Tras el hallazgo, el Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática ordenó a la empresa cumplir la normativa medioambiental de Canadá, pero Estée Lauder ignoró la directiva.

Además de la multa, el tribunal ordenó a la empresa informar a sus accionistas sobre esta condena. El monto se destinará al Fondo de Daños Ambientales del Gobierno de Canadá.

Los PFAs se consideran peligrosos por su extrema persistencia, su capacidad de acumularse en los organismos y sus efectos tóxicos a largo plazo, incluso a concentraciones muy bajas.

Estudio

La investigación científica ha asociado distintos PFAS con cánceres (especialmente de riñón y testículo), alteraciones hormonales, daños al hígado, aumento del colesterol, problemas del sistema inmunológico, complicaciones en el embarazo y retrasos en el desarrollo infantil entre otros problemas.

En el medio ambiente, los 'químicos eternos' afectan la reproducción, el crecimiento y el sistema inmunológico de peces, aves y mamíferos.

Ante su peligrosidad, Canadá y la Unión Europea (UE) han prohibido algunas de estas sustancias, los llamados PFOS y PFOA. Además, la UE está considerando prohibir casi todos los PFAs, mientras que EE.UU. no existe una prohibición federal.