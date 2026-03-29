¿Cómo desmaquillar la piel de forma correcta?

Desmaquillarse es el paso esencial para el cuidado de la piel. ( EFE )

Lejos de tratarse de un simple trámite antes de dormir, la limpieza condiciona la salud de la piel, su capacidad de regeneración y la eficacia de los cosméticos que se aplican después.

Desde María Galland París, firma especializada en el cuidado de la piel en cabina y desde casa desde hace más de seis décadas, explican las claves esenciales.

Mucho más allá de retirar el maquillaje

El desmaquillado no solo elimina residuos, sino que prepara la piel para restablecer su equilibrio natural. Sara García, esteticista y formadora de María Galland en España, explica que la limpieza facial no solo elimina residuos visibles, sino que desempeña un papel decisivo en el equilibrio biológico de la piel.

"La limpieza elimina los factores estresantes externos, como la contaminación o el maquillaje, pero también los inducidos por la propia piel, como el sudor o las células muertas", señala.

Así es como no se trata solo de retirar el maquillaje, sino de eliminar los residuos que la piel acumula a lo largo del día y permitir que los tratamientos posteriores actúen con eficacia. La creciente preocupación por la salud de la piel ha multiplicado los consejos sobre cómo hacerlo correctamente.

Redes sociales, creadores de contenido y medios especializados difunden métodos, productos y rituales que, en ocasiones, generan más dudas que certezas. Frente a esta sobreinformación, los profesionales del cuidado cutáneo recuerdan que el desmaquillado sigue respondiendo a principios básicos: limpiar, equilibrar y preparar la piel.

Limpiar, pero también equilibrar y preparar la piel

La piel está expuesta a numerosos agentes que alteran su equilibrio. Polución, radiación solar, maquillaje o sudor forman parte de la vida cotidiana de la epidermis, que actúa como primera barrera de protección frente al entorno.

Cuando estos residuos permanecen demasiado tiempo sobre el rostro, pueden alterar el funcionamiento de la barrera cutánea: la piel se vuelve más sensible, pierde luminosidad y aparecen imperfecciones. Según García, una limpieza adecuada cumple varias funciones simultáneas: purifica la piel y contribuye a mantener su equilibrio natural.

"Además de limpiar, tiene propiedades calmantes, estimula la piel, promueve un aspecto saludable y preserva el ecosistema cutáneo, el microbioma y la barrera de la piel", desgrana la experta.

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El microbioma cutáneo: la clave

El microbioma cutáneo, formado por microorganismos que habitan de manera natural en la piel, se ha convertido en uno de los conceptos más relevantes en la cosmética actual. Su equilibrio resulta fundamental para evitar irritaciones o procesos inflamatorios.

"Con una limpieza facial diaria, completa y eficaz, construimos la rutina de cuidado para lucir una piel luminosa y sin estrés", resume la especialista.

En los últimos años, la llamada doble limpieza se ha convertido en una de las tendencias más comentadas en el cuidado facial. Este método, importado desde Corea y sus gurús de cuidado de la piel, consiste en realizar dos pasos consecutivos de limpieza para asegurar la eliminación completa de residuos mediante diferentes productos.

"Es muy importante realizarla cada noche para limpiar la piel de impurezas, maquillaje, protector solar, sudor o contaminación acumulados durante el día", explica.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, los profesionales señalan que este sistema responde a una lógica sencilla. La piel acumula diferentes tipos de impurezas: algunas son liposolubles, como el maquillaje o el protector solar, mientras que otras se eliminan mejor con fórmulas acuosas, y la doble limpieza permite abordar ambos tipos de residuos.

Para García, este paso es especialmente importante por la noche. "La doble limpieza facial es uno de los pasos de la rutina que va a marcar la diferencia en la piel".

Durante el día la piel acumula partículas contaminantes, restos de sudor, sebo y cosméticos, y si no se eliminan correctamente antes de dormir, pueden obstruir los poros y alterar la renovación celular.

La razón está relacionada con el ciclo natural de regeneración cutánea. Mientras se duerme, la piel activa procesos de reparación celular destinados a recuperar el equilibrio tras las agresiones externas. Una piel correctamente limpia facilita ese proceso.

"Durante la noche llega el momento de regeneración de la piel y es importante que la limpieza haya sido correcta para que esta función de renovación se realice de manera óptima", señala la especialista. Cuando esto no ocurre, pueden aparecer problemas como deshidratación, irritación o brotes de acné.

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Cuánto tiempo requiere realmente una buena limpieza

La cantidad de información que circula sobre rutinas de belleza ha llevado a muchas personas a pensar que el cuidado facial exige largos rituales diarios. Sin embargo, los profesionales coinciden en que una limpieza eficaz no requiere necesariamente demasiado tiempo, sino que la clave está en adaptar el proceso al momento del día.

Por la mañana, la piel no ha estado expuesta a maquillaje ni contaminación, por lo que no necesita una limpieza profunda. Basta con eliminar las toxinas liberadas durante la noche. "Por la mañana no haría falta una doble limpieza. Solo necesitaríamos un producto que elimine las impurezas liberadas durante el descanso nocturno", explica García.

Después de la limpieza matinal, aplicar un tónico o una loción hidratante ayuda a restablecer el equilibrio del pH y preparar la piel para los tratamientos posteriores. "Con unos cinco minutos sería suficiente", afirma la especialista sobre el tiempo requerido para este gesto.

El primer paso consiste en retirar el maquillaje, especialmente en ojos y labios, "con productos capaces de disolver los pigmentos y las fórmulas resistentes al agua." A continuación, se realiza la segunda limpieza, "con texturas como geles o espumas que eliminan las partículas de sudor y suciedad acumuladas".

Para completar el ritual puede añadirse un tónico o una loción exfoliante suave que elimine las células muertas y favorezca la renovación cutánea. "En total, la limpieza nocturna puede durar entre diez y quince minutos aproximadamente".

La importancia de adaptar la limpieza a cada piel Otro de los errores habituales consiste en aplicar las mismas rutinas a todo tipo de pieles.

La cosmética actual apuesta cada vez más por tratamientos personalizados que tengan en cuenta las características de cada rostro. Factores como la edad, el grado de sensibilidad o la exposición ambiental influyen en esta elección.

Aunque existen fórmulas diseñadas para todo tipo de pieles, algunos ingredientes activos pueden resultar poco adecuados para determinadas condiciones cutáneas. Por ese motivo, lo ideal es realizar un diagnóstico previo antes de elegir una rutina cosmética.

Este análisis permite identificar posibles desequilibrios, niveles de hidratación o signos de sensibilidad. "Un diagnóstico de la piel por parte de una experta permite conocer con exactitud lo que necesita", señala la esteticista, para quien esta parte es fundamental a la hora de recibir un cliente.

Este primer paso resulta fundamental para construir una rutina eficaz y evitar productos que puedan alterar el equilibrio cutáneo. La piel, como cualquier órgano vivo, responde a múltiples factores internos y externos. Por ello, la limpieza no debería entenderse como un gesto automático, sino como un ritual adaptado a cada circunstancia.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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