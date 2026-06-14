La revolución de la fototerapia

Hace años, las máscaras led eran una herramienta exclusiva de clínicas. ( EFE )

Su estética llamativa ha impulsado parte de su popularidad, pero el verdadero auge responde a otro motivo: la creciente demanda de tratamientos eficaces, no invasivos y compatibles con las rutinas domésticas. Detrás del fenómeno viral existe además un respaldo científico cada vez más sólido.

Desde Foreo, firma referente a nivel internacional especializada en dispositivos de belleza y pioneros en implementar esta tecnología en aparatos de uso doméstico, Anika Sekhri explica a EFE mitos y verdades de este nuevo accesorio de belleza que revoluciona las redes.

Cómo actúa la luz led sobre la piel: ¿qué es realmente la fotobiomodulación?

Aunque visualmente puedan parecer futuristas, las máscaras led se basan en un mecanismo biológico muy concreto: la fotobiomodulación. “La tecnología LED actúa sobre la piel mediante un proceso conocido como fotobiomodulación”, explica Sekhri. “Determinadas longitudes de onda de energía lumínica son absorbidas por las células cutáneas, activando respuestas biológicas naturales”.

La luz estimula procesos internos relacionados con la regeneración celular y la energía metabólica. “Cuando la luz con la longitud de onda adecuada penetra en la piel, es absorbida por los fotorreceptores presentes en las mitocondrias, estimulando la producción de ATP, que es la principal fuente de energía celular”.

A partir de ahí, la piel activa distintos mecanismos de reparación. “Se favorece la producción de colágeno, se acelera la reparación celular, se ayuda a reducir la inflamación y la piel mejora progresivamente su aspecto”.

El interés creciente por este tipo de tecnología responde precisamente a esa idea de estimulación natural, sin procedimientos invasivos ni tiempos de recuperación.

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¿Existe un momento para empezar a utilizarlas?

La incorporación de dispositivos led no responde necesariamente a una edad concreta, sino al estado de la piel. “Suele estar indicado a partir del momento en que la piel empieza a mostrar los primeros signos de envejecimiento o pérdida de calidad cutánea”, explica.

Los primeros síntomas suelen manifestarse en forma de pérdida de firmeza, menor luminosidad o aparición de líneas de expresión. “Algunos de los signos más habituales son la pérdida de elasticidad y firmeza, la aparición de manchas o una textura menos uniforme”.

Las máscaras led se utilizan principalmente para mejorar la calidad general de la piel. Arrugas, firmeza, luminosidad o acné son algunas de las preocupaciones que más se trabajan con esta tecnología.

“Este tipo de dispositivos puede ayudar a mejorar visiblemente la calidad de la piel desde casa, siempre que se utilicen de manera constante y siguiendo las recomendaciones de uso”, señala Sekhri, para quien “la constancia es fundamental para obtener resultados progresivos y duraderos”.

Máscaras domésticas frente a las profesionales

Uno de los grandes cambios de los últimos años ha sido la adaptación de esta tecnología al uso doméstico. Sin embargo, existen diferencias importantes respecto a los dispositivos utilizados en centros profesionales.

“Los dispositivos de uso doméstico han sido desarrollados priorizando la seguridad del usuario, por lo que los resultados se obtienen de forma gradual y requieren constancia”, explica la experta. No obstante, Sekhri recuerda que “no sustituyen tratamientos médicos o dermatológicos cuando existen problemas cutáneos específicos”.

La eficacia también depende de factores individuales. “Puede variar en función del tipo de piel, la edad o las necesidades concretas de cada persona”, añade. La tecnología led se posiciona, así como una herramienta complementaria dentro del cuidado facial actual, más vinculada al mantenimiento y la prevención que a las soluciones inmediatas.

Una de las preguntas más frecuentes gira en torno a la compatibilidad de las máscaras led con tratamientos estéticos o rutinas cosméticas intensivas. “En general, la tecnología LED es compatible con la mayoría de rutinas y tratamientos de cuidado de la piel”, afirma Sekhri.

“Puede utilizarse incluso en épocas como el verano, cuando otros tratamientos más agresivos suelen recomendar pausarse”, explica la experta, aunque existen ciertas recomendaciones. “En el caso de tratamientos médico-estéticos como neuromoduladores, se aconseja esperar al menos unos 15 días antes de retomar la terapia LED”, indica.

También insiste en la importancia de utilizar estos dispositivos sobre piel sana. “Debe utilizarse siempre sobre piel sana, sin heridas, lesiones ni patologías activas”. En caso de enfermedades cutáneas o tratamientos dermatológicos específicos, la recomendación es consultar previamente con el especialista.

De TikTok a la ciencia

“El boom de las máscaras LED se debe, principalmente, al gran respaldo científico que existe actualmente sobre los beneficios de la fototerapia LED y las distintas longitudes de onda aplicadas al cuidado de la piel”.

La viralidad de las máscaras led se ha apoyado en una combinación de impacto visual y promesas visibles sobre la piel. Sin embargo, los expertos insisten en que no toda la tecnología led funciona igual.

“La clave está precisamente en las longitudes de onda, ya que cada una actúa a diferentes profundidades de la piel y genera respuestas celulares específicas”, explica Sekhri.

Cada color responde a una necesidad concreta. “La luz roja (650 nm) ayuda a estimular la producción de colágeno y mejorar líneas de expresión y arrugas; la luz infrarroja cercana (850 nm) trabaja en capas más profundas favoreciendo la reparación de tejidos y ayudando a reducir la inflamación; mientras que la luz azul (420 nm) actúa sobre las bacterias responsables del acné”.

Por ello, la eficacia no depende únicamente de incorporar luces led en una máscara facial. “No se trata únicamente de utilizar luz LED, sino de emplear longitudes de onda calibradas correctamente y respaldadas clínicamente”, recalca la experta.

Con el uso continuado, los efectos se orientan hacia una piel más uniforme y luminosa. “La piel puede verse más uniforme, luminosa y saludable a medio y largo plazo”.

La popularidad en redes sociales ha contribuido a normalizar este tipo de tratamientos, pero también ha generado expectativas poco realistas. Frente a las promesas inmediatas, los expertos recuerdan que la constancia sigue siendo la base de cualquier resultado visible.

La creciente popularidad de estos dispositivos ha multiplicado las opciones disponibles en el mercado, aunque no todas funcionan bajo los mismos estándares tecnológicos. “La principal diferencia está en la forma en la que la luz LED se distribuye sobre la piel”, explica la experta.

Muchas máscaras convencionales concentran la emisión lumínica únicamente alrededor de cada bombilla, creando áreas de tratamiento menos homogéneas. El diseño también influye directamente en la eficacia.

“Un diseño flexi-fit permite que la máscara se adapte cómodamente a cualquier tipo de rostro, asegurando que todas las zonas de la piel reciban el tratamiento de manera homogénea”.

Otro aspecto fundamental es la distribución energética.

“No solo importa la fuente de luz, sino también que esa energía llegue de forma uniforme y constante a toda la superficie de la piel durante el tratamiento”, detalla. La tecnología no depende así únicamente del color de la luz, sino de cómo esa luz interactúa realmente con la piel.

El futuro de la belleza tecnológica

El auge de las máscaras led refleja un cambio más amplio dentro de la industria cosmética: la creciente unión entre tecnología, autocuidado y tratamientos personalizados.

La actualidad del autocuidado busca cada vez más soluciones compatibles con el ritmo diario, capaces de integrarse en casa y respaldadas por evidencia científica. La verdadera eficacia no está en la viralidad, sino en la combinación entre tecnología bien desarrollada, constancia y expectativas realistas.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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