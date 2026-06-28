El cabello fácil, luminoso y sin esfuerzo vuelve a ser tendencia

Las tendencias de cabello para 2026 recuperan los cortes noventeros, el movimiento natural y los colores que parecen iluminados por el sol. ( SHUTTERSTOCK )

No se trata de salir de la peluquería con un peinado impecable que exige horas de mantenimiento, sino en conseguir un cabello que funcione casi por sí solo.

Las tendencias internacionales apuntan hacia una misma dirección: cortes versátiles que favorezcan la textura natural y coloraciones sofisticadas que envejezcan bien con el paso de las semanas. El lujo capilar se mide por la capacidad de parecer espontáneo.

El concepto ´effortless´, es decir, esa estética aparentemente despreocupada, domina todas las propuestas de la temporada. David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, lo resume así:

"Estamos de vacaciones y no queremos ser esclavas de un corte concreto, queremos lavarlo, secar al aire y listo".

Por eso, triunfan propuestas como "el bob undone, un micro bob, un soft crop, un shaggy marcado, clavicut o un pixie, vintage o no". La obsesión por la perfección da paso a la textura, al movimiento y a un cabello que acompañe el ritmo relajado del verano.

El `bob´ se multiplica: una tendencia, infinitas versiones

Si hay un gran protagonista esta temporada, es el `bob´. Pero no existe un único `bob´, sino múltiples interpretaciones. El denominado ´bob undone´ se convierte en uno de los más deseados. Se caracteriza por una estructura ligera, ligeramente deshecha y fácil de mantener.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/julianne-hough-bob-hairstyle-011524-93a78277b7654f54803733a0583f93e3-3fc82520.jpg El `flippy bob´, inspirado en los años noventa, incorpora las puntas ligeramente hacia fuera y aporta dinamismo al rostro. (FUENTE EXTERNA)

A él se suma el `flippy bob´, inspirado en los años noventa, que incorpora las puntas ligeramente hacia fuera y aporta dinamismo al rostro. Las tendencias internacionales también apuntan hacia versiones más suaves y aireadas, alejándose de las líneas rígidas y extremadamente geométricas.

Los expertos hablan incluso de ´soft bob´, una versión ligera que funciona especialmente bien en verano porque admite el secado al aire y aporta movimiento natural. Otra alternativa es el micro `bob´, más corto y desenfadado, ideal para quienes desean un cambio importante sin llegar a un corte masculino.

El regreso del `pixie´ vintage

El `pixie´ vuelve, pero con una importante diferencia respecto a temporadas anteriores. La inspiración procede directamente de los años cincuenta y sesenta, incorporando una dosis extra de textura y volumen. "Se caracteriza por unos laterales muy cortos al igual que la zona del cogote, y una parte superior con más volumen", explican desde David Künzle.

La ventaja es evidente: requiere poco tiempo de secado y soporta especialmente bien las altas temperaturas.

Además, este verano el `pixie´ abandona su versión más rígida para adquirir un acabado mucho más suave y femenino. Las tendencias internacionales también apuntan hacia `pixies´ texturizados y con mechones estratégicos alrededor del rostro.

El volumen de los años 50 conquista las noches de verano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/550206993073-801ff44a.jpg Los años 50 inspiran algunos de los cortes actuales. (KEUNE HAIRCOSMETICS)

La nostalgia continúa dominando la belleza. El ´bouncy´ se inspira en el glamur estadounidense de mediados del siglo XX y recupera los peinados llenos de volumen.

Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, lo define como "un american haircut en toda regla, muy años 50, sofisticado y glamuroso, ideal para las largas noches de verano". Eso sí, requiere algo más de dedicación. "Necesitaremos echar mano de espumas para definirlo y fijador, junto a un secado y cepillo para estilizar", explica.

El ´wob´, la opción favorita de los cabellos finos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/550206993071-3283171d.jpg Las melenas desenfadadas vuelven a ser tendencia. (HAIRLUST-OFFICIAL-457)

La mezcla entre `bob´ y ondas también tiene nombre propio. El `wob´ se posiciona como uno de los cortes más favorecedores para aportar volumen sin perder naturalidad. "Es ultrafemenino y muy sensual, con raya en el medio o a un lado", explica David Lesur.

La clave está en no superar nunca la altura de los hombros y crear una ligera asimetría. "El `wob´ no debe nunca sobrepasar la altura de los hombros, siempre con distintos largos a la altura de la barbilla". Además, favorece especialmente a los rostros ovalados y alargados que buscan potenciar el volumen lateral.

Las capas vuelven, pero lejos de las estructuras excesivamente marcadas. Este verano predominan las capas fluidas, en cascada y prácticamente invisibles, capaces de aportar movimiento sin sacrificar densidad. Junto a ellas aparecen los flequillos ligeros.

Los `butterfly´, las cortinas desfiladas y las versiones abiertas se consolidan como los favoritos porque permiten crecer sin generar líneas demasiado evidentes. Las tendencias internacionales también apuestan por cortes que puedan evolucionar con facilidad durante varios meses sin necesidad de acudir constantemente a la peluquería.

La nueva coloración: menos mechas y más uniformidad

Si los cortes buscan comodidad, la coloración sigue exactamente el mismo camino. El ´drenching´ se convierte en uno de los conceptos más repetidos. La técnica apuesta por un único color uniforme, sin grandes contrastes ni reflejos muy marcados, mientras que las mechas tradicionales pierden protagonismo frente a tonos sólidos y elegantes.

Paul Tudor lo confirma: "Hay una gran apuesta por lo monocromático, no veremos muchos reflejos o mechas, todo se dirige a colores sólidos y rotundos". La tendencia internacional también habla de colores más integrados, pensados para crecer de forma natural y espaciar las visitas a la peluquería.

`Scandi Blonde´, el rubio nórdico que sorprende en verano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/550206993072-7af4ef76.jpg Los rubios escandinavos son uno de los tonos al alza. (KEUNE COSMETICS)

Aunque pueda parecer una propuesta invernal, el `Scandi Blonde´ será uno de los grandes protagonistas. Su estética recuerda a los países escandinavos, con reflejos casi blancos y un efecto halo muy luminoso.

La evolución respecto a temporadas anteriores reside en que ya no se limita únicamente a iluminar el contorno del rostro, sino que se extiende a toda la melena, creando un efecto sofisticado y muy suave.