La clave del maquillaje actual

El maquillaje avanza hacia una lógica de simplificación. ( FREEPIK )

La propuesta se articula en torno a una idea clara: "piel jugosa, mirada definida y labios permanentes componen una estética que equilibra tradición y modernidad, adaptándose al espíritu festivo sin perder naturalidad", explican desde la firma Revlon, pionera en integrar fórmulas pensadas para perdurar en el tiempo en las que, además de la formulación, importa –y mucho– la forma de aplicar los productos.

El maquillaje avanza hacia una lógica de simplificación. "En un contexto donde el maquillaje evoluciona hacia rutinas más simples y eficaces, la prioridad ya no es acumular productos, sino elegir mejor", indican desde Revlon.

Se impone una estética más consciente del tiempo y del uso real de los productos. "Texturas híbridas, acabados luminosos y fórmulas multifuncionales se consolidan como los grandes aliados para un ´look´ que acompaña desde el mediodía hasta la madrugada".

En este marco, la consigna es clara: "menos producto, pero mejor elegido". Una filosofía que reduce el exceso sin renunciar al resultado, priorizando la funcionalidad y el confort.

Mirada definida: resistencia y precisión

La mirada se convierte en el segundo eje del maquillaje todoterreno. Las indicaciones de aplicación refuerzan el trabajo técnico del producto: "Coloca el cepillo en la raíz de las pestañas y muévelo para conseguir el máximo volumen; a continuación, extiéndelo hacia las puntas".

También se sugiere construir el resultado por capas: "Para conseguir más volumen, añade una segunda (o incluso tercera) capa".

En el caso de las pestañas inferiores, el método se ajusta para evitar excesos: "Retira el exceso de máscara del cepillo y, a continuación, sujeta la punta del cepillo en vertical y pásalo de un lado a otro".

El resultado es una mirada definida, resistente y sin grumos, que acompaña el ritmo del día sin perder naturalidad.

Labios definidos, sin renunciar a la hidratación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/whatsapp-image-2026-07-10-at-45331-pm-1-288c00a2.jpeg Labios y ojos definidos marcan una máxima. (COTTONBRO)

El uso en labios se centra en la definición natural del contorno: "Desliza el perfilador comenzando en el arco de cupido hacia las esquinas exteriores de los labios, siguiendo la línea natural". Posteriormente, se recomienda difuminar: "Utiliza la brocha de precisión integrada para suavizar y mezclar los bordes".

Tras el uso de un perfilador, el siguiente paso es aplicar pintalabios. "Perfila los labios siguiendo su contorno con la punta del aplicador".

Después, se recomienda una capa fina y uniforme: "Rellena con una capa fina usando el aplicador que abraza los labios". El secado requiere unos segundos: "Deja que el producto se seque durante 30 a 45 segundos".

Un maquillaje pensado para durar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/whatsapp-image-2026-07-10-at-45331-pm-2-f31a9d5b.jpeg La prioridad ya no es acumular productos, sino elegir mejor. (STUDIO F)

El objetivo es claro: "Productos pensados para disfrutar sin preocuparse por retoques constantes, manteniendo un resultado fresco y sofisticado durante horas". La evolución del maquillaje se sitúa así en un punto intermedio entre la funcionalidad y la estética.

"En este contexto, la belleza se redefine como algo funcional, adaptable y resistente, donde el maquillaje deja de ser una preocupación para convertirse en un aliado".

El resultado es una rutina que prioriza la eficiencia sin renunciar a la expresividad. "Con estos imprescindibles, el maquillaje se convierte en un aliado que acompaña cada instante, asegurando una imagen impecable".

En última instancia, la tendencia apunta hacia una belleza más estable, menos dependiente del retoque y más centrada en la durabilidad real del producto. Una estética que no busca transformar, sino acompañar el ritmo de la jornada con naturalidad y resistencia.

por María Muñoz Rivera

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