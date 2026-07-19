Spas capilares: el lujo ahora comienza en el cuero cabelludo

Vivimos actualmente el boom de los spas capilares, tendencia de lujo que cuida el cuero cabelludo. ( SHUTTERSTOCK )

Rossano Ferretti, considerado como el mejor peluquero del mundo por medios especializados y creador del patentado ´corte invisible´ –un corte de pelo aplicado desde la personalización y entre cuyas clientas están desde Kate Middleton hasta Jennifer Lawrence– ha presentado en Madrid su nuevo tratamiento, en el que el cuero cabelludo es protagonista.

El auge de los spas capilares, inspirado en rituales asiáticos y elevado a una experiencia de lujo por nombres como Ferretti, está transformando la manera de entender la belleza del cabello. Ya no se trata únicamente de lavar, cortar o peinar, sino de abordar la salud capilar desde su origen.

Cuero cabelludo: el gran olvidado de la belleza

Durante años, la cosmética ha educado a los consumidores sobre la importancia de la barrera cutánea, los antioxidantes o la hidratación facial. Sin embargo, el cuero cabelludo ha permanecido al margen de esa conversación.

"Nos cuidamos la cara con tratamientos y cuidados carísimos, pero olvidamos que el pelo envejece al igual que lo hace la piel, y también deberíamos cuidarlo con conciencia", ha explicado Ferretti durante la presentación de su nuevo tratamiento.

Expertos y firmas especializadas reivindican que la calidad del cabello depende, en gran medida, del estado de la piel sobre la que crece:

estrés, contaminación, cambios hormonales, exceso de productos de peinado, sudoración o herramientas térmicas afectan directamente a este ecosistema, provocando desequilibrios que pueden traducirse en irritación, acumulación de residuos, pérdida de densidad o fragilidad.

Los spas capilares nacen precisamente para tratar este problema desde la raíz. Lejos de ser un simple masaje relajante, incorporan diagnósticos personalizados, exfoliaciones profundas, tratamientos específicos y técnicas que buscan mejorar la microcirculación y optimizar la salud del cuero cabelludo.

Rossano Ferretti, el peluquero que revolucionó la industria

Pocas figuras han influido tanto en la peluquería moderna como Rossano Ferretti. Nacido en Italia en una familia dedicada a la peluquería desde hace generaciones, Ferretti construyó una carrera internacional basada en una idea muy sencilla: abandonar los cortes rígidos y adaptarse a la naturaleza individual de cada persona.

A finales de los años noventa desarrolló el famoso Método Ferretti o ´corte invisible´, una técnica que consiste en trabajar el cabello respetando su caída natural y su movimiento. Su filosofía lo convirtió en uno de los peluqueros más demandados del mundo.

Con salones repartidos por Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia, Ferretti ha trabajado con actrices, modelos y miembros de la realeza, además de establecer alianzas con hoteles de lujo.

Su visión va mucho más allá de la peluquería tradicional. El cabello, defiende, forma parte de una experiencia global de bienestar. Ahora, su apuesta se dirige hacia un terreno todavía poco explorado: la salud del cuero cabelludo.

El peluquero que dice ´no´ a la tecnología... hasta ahora

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/550209163862-copy-eafd1dac.jpg Rossano Ferretti es considerado el mejor peluquero del mundo. (CORTESÍA ROSSANO FERRETTI)

Precisamente por su trayectoria, resulta llamativo que Ferretti haya decidido incorporar este nuevo dispositivo a sus espacios. El peluquero italiano reconoce que, durante años, ha rechazado decenas de propuestas tecnológicas.

"Este aparato es el primer aparato que meto en mis salones. Me han ofrecido de todo. Cuando lanzaron las primeras máquinas coreanas fui la primera persona a la que llamaron, porque cuando sale alguien en el planeta, la primera persona a la que llaman para probarlo o decir si es bueno o malo soy yo".

Por eso, su apuesta por Spa Garçon Èclat, un sistema que combina diagnóstico tecnológico, tratamientos personalizados y técnicas avanzadas para el cuero cabelludo, adquiere un significado especial. "Este aparato es un auténtico dispositivo de tecnología avanzada que funciona increíblemente, es una excelente experiencia", asegura.

No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de encontrar herramientas que respeten la filosofía artesanal que siempre ha defendido. El momento en el que descubrió que nunca se había lavado realmente el cuero cabelludo.

La inspiración de este tipo de tratamientos tampoco es nueva para Ferretti. Hace más de tres décadas, durante un viaje a Asia, vivió una experiencia que cambió por completo su forma de entender el cuidado capilar.

"Fui a Asia hace muchísimos años, más de treinta, y me hicieron el primer 'scrub' -exfoliación- capilar, pensé que nunca me había lavado de verdad el pelo. Salían todas las células muertas y miraba el suelo pensando: ¿qué he hecho yo toda mi vida?", explica el experto.

Aquella sensación de descubrir una zona del cuerpo completamente olvidada es precisamente la filosofía que hoy sustenta los spas capilares. Porque el objetivo ya no consiste únicamente en conseguir un cabello brillante, sino en crear las condiciones necesarias para que crezca más sano a largo plazo.

La tecnología entra en la cabina de tratamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/shutterstock1771838495-e5d6f0a4.jpg l tratamiento pasa por diferentes fases y se adapta a las condiciones del cuero cabelludo de cada persona. (SHUTTERSTOCK)

El nuevo Spa Garçon Èclat ilustra cómo está evolucionando este sector. Desarrollado por Maletti, firma italiana especializada en mobiliario y tecnología para salones de belleza, el dispositivo incorpora un sistema de análisis de alta definición capaz de ampliar hasta 200 veces la superficie del cuero cabelludo.

La imagen permite detectar necesidades específicas y diseñar un tratamiento individualizado en un sistema que combina varias tecnologías simultáneamente: corriente galvanizada, fotobiostimulación y electroporación, mecanismos que ayudan a potenciar la absorción de ingredientes activos y mejorar la eficacia de los tratamientos.

A ello se suman técnicas como Aqua Peel, orientada a realizar una purificación profunda del cuero cabelludo, la limpieza mediante microburbujas y un masaje térmico controlado. Todo ello busca un objetivo común: fortalecer el ecosistema capilar desde la base.

La longevidad capilar, la nueva obsesión de la belleza

Si el cuidado facial lleva años hablando de longevidad, el cabello empieza a incorporar ahora ese mismo lenguaje. El concepto de longevidad capilar está ganando protagonismo dentro del sector y consiste en preservar la calidad del cabello durante el mayor tiempo posible.

Ferretti lo resume de forma sencilla: "Te abre los bulbos, nutre mejor el pelo y es todo un proceso que te permite tener un pelo más bello a largo plazo".

La prevención se convierte así en el gran objetivo: no se trata de actuar cuando aparecen los problemas, sino de mantener la salud del cuero cabelludo desde edades tempranas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/shutterstock2488357917-c9625278.jpg La limpieza correcta del cuero cabelludo incide directamente en la preservación y el bienestar del cabello. (SHUTTERSTOCK)

Si durante décadas estuvo ligada a la ostentación y a la exclusividad, hoy el bienestar ocupa una posición central. Los consumidores ya no buscan únicamente productos premium, sino experiencias que mejoren su calidad de vida.

Los expertos coinciden en que la conversación sobre el cabello está cambiando. Si hasta hace poco predominaban términos como brillo, volumen o antiencrespamiento, cada vez aparecen con más frecuencia conceptos como microbioma, oxigenación, microcirculación o barrera cutánea.

El cabello ya no se entiende como un elemento aislado, sino como la consecuencia de un ecosistema mucho más complejo, y los spas capilares representan algo más que una tendencia pasajera.

Su crecimiento responde a una nueva forma de entender la belleza, más ligada a la prevención que a la corrección y más conectada con el bienestar que con la apariencia inmediata.

Rossano Ferretti lleva años defendiendo precisamente esa filosofía: una belleza individual, pausada y respetuosa con las necesidades reales de cada persona. Ahora, el cuero cabelludo, históricamente relegado a un segundo plano, se convierte en el nuevo protagonista de la conversación.